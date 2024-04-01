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Погранведомства стран СНГ обсудили вызовы безопасности на внешних границах Центральной Азии

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28 марта 2024 года в Хиве, Узбекистан состоялось 8-е региональное совещание руководителей пограничных ведомств государств-участников СНГ, сообщает Исполнительный комитет СНГ.

В мероприятии приняли участие делегации пограничных ведомств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Туркменистана, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ, а также, в качестве приглашенных, делегации Антитеррористического центра государств – участников СНГ и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Участники совещания рассмотрели влияние современных геополитических факторов на комплекс вызовов и угроз пограничной безопасности на внешних границах государств – участников СНГ Центрально-Азиатского региона и выработали меры противодействия им.

Руководители делегаций констатировали, что Совет командующих зарекомендовал себя в качестве действенной межгосударственной площадки по выработке и реализации консолидированных подходов по актуальным вопросам обеспечения пограничной безопасности.

Участники заседания подчеркнули важность дальнейшего развития и укрепления пограничного сотрудничества, а также развитии Совета посредством максимального использования его потенциала при выстраивании многостороннего взаимодействия в пограничной сфере. ///nCa, 1 апреля 2024 г.

 

 

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