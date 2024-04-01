Казахстан предложил Армении доставлять грузы через Иран и Туркменистан

В Ереване успешно прошел армяно-казахский бизнес-форум, организованный Союзом промышленников и предпринимателей Армении и Дипломатическим клубом “Астана” 27-31 марта 2024 года.

В рамках на форуме состоялись B2B переговоры между представителями бизнеса, активными в различных секторах: логистика, промышленность, ИТ и торговля.

В ходе бизнес-форума Президент Дипломатического клуба “Астана” Кайырболат Сахметов предложил армянским перевозчикам активнее использовать транспортный коридор “Иран – Туркменистан – Казахстан”.

“Поскольку вы граничите с Ираном, думаю, это предложение может быть интересным. Дизельное топливо (солярка) в Иране и Туркменистане недорогое. Мы граничим с Туркменистаном, с Ираном — связаны с ним железнодорожным сообщением”, – сказал он.

По его словам, Армения может погрузить свою продукцию на иранские или туркменские фуры или железную дорогу, товар будет доставлен к сухому порту на границе с Туркменистаном и оттуда уже можно выполнить погрузку поезда в направлении любой точки в Казахстане, стран Центральной Азии, Китая.

За годы, прошедшие с установления дипотношений, Казахстан и Армения выстроили прочные связи дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. В Казахстане проживают около 25 тыс. армян, действуют 14 культурных армянских школ. В РК работают 435 компаний с участием армянского капитала, в Армении – более 100 с казахстанским.

Товарооборот между странами в последние годы устойчиво растет, только в 2023 году взаимная торговля увеличилась на 23%, достигнув 53 млн долларов. Но есть возможности для дальнейшего роста. Так, например, Армения готова нарастить поставки в Казахстан фармацевтической и текстильной продукции, строительных материалов, бытовой химии, продуктов питания (рыба, сыр, консервированные и замороженные фрукты и овощи, минеральные воды, цветы, и так далее). Налаживание прямых В2В контактов будет способствовать реализации торгово-экономического потенциала двух стран.

В этом контексте важными пунктами программы бизнес-миссии стали встречи с представителями Национального комитета Армении Международной торговой палаты и Международного бизнес-клуба Mantashyants. ///nCa, 1 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Дипломатическим Клубом «Астана»)