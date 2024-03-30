Выборы в местные органы власти в Турции

Фахреттин Алтун, руководитель Управления по связям при Администрации президента Турции

Справедливые, прозрачные и регулярные выборы являются наиболее фундаментальным элементом современных демократий, основное требование которых состоит в том, чтобы руководители получали свою власть от избирателей. Эти полномочия возобновляются посредством очередных выборов, когда народ, как истинный источник власти, голосует за политику и действия того или иного руководителя, оценивая их работу в положительном или отрицательном ключе.

С момента введения многопартийной системы в 1946 году Турция стала одной из стран, где проводились регулярные, честные и прозрачные выборы. Выборы в Турции проводятся под наблюдением независимых судей через такие авторитетные институты, как Высший избирательный совет (YSK). Таким образом, Турция имеет развитую политическую культуру в плане обеспечения безопасности выборов и доверия граждан к избирательной урне.

Проявление доверия к выборам и избирательным урнам в Турции можно увидеть в показателях участия в выборах. По уровню участия в выборах Турция стала третьей страной с самым высоким уровнем участия среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) после президентских и парламентских выборов, состоявшихся 14 мая 2023 года. По данным Высшего избирательного совета Турции (YSK), уровень участия населения на выборах 14 мая составил 88,92 процента, а на выборах 28 мая, на втором туре президентских выборов, этот показатель составил 85,72 процента. По данным ОЭСР и Международного института демократии и содействия выборам (IDEA), Турция по уровню участия во внутренних выборах 14 мая обогнала многих западных членов ОЭСР, таких как США, Франция, Германия и Великобритания. Еще одним поразительным аспектом этих данных является то, что уровень участия в выборах в Турции даже выше, чем в таких странах, как Швеция, Дания, Новая Зеландия, Исландия, Нидерланды и Норвегия, где участие в выборах составляет около 80 процентов.

В Турции пройдут местные выборы в воскресенье, 31 марта. Всеобщие выборы в местные органы, которые подчеркнут приверженность Турции демократическим ценностям и ее новаторское видение местных органов власти, имеют большое значение на национальной и международной арене. В то же время безопасные и честные кампании в ходе этого избирательного процесса являются признаком демократической зрелости Турции как одной из ведущих стран региона по значению, придаваемому местным органам власти.

Я хотел бы отметить, что мы придаем большое значение тому, чтобы местные власти, которые являются первичными адресатами в удовлетворении нужд и потребностей населения, имели видение и перспективы, соответствующие условиям эпохи. Неизбежным фактом является то, что этот процесс играет эффективную роль в укреплении демократического участия людей и их связей с местными органами власти.

Инновационный подход к муниципализму, которого мы придерживаемся уже много лет, отличается тем, что он направлен на повышение качества жизни населения, прозрачность, подотчетность при любых обстоятельствах и, самое главное, на создание ориентированных на граждан администраций вместе с технологиями и проектами устойчивого развития. Под руководством нашего президента господина Реджепа Тайипа Эрдогана, который взял на себя задачу управления столичным муниципалитетом Стамбула на местных выборах 1994 года, стали первым шагом и конкретным примером этого видения, Турция тогда предприняла важные шаги по увеличению качество жизни людей в сфере муниципального управления. Поддержание политики и видения услуг, выдвинутых нашим президентом 30 лет назад, представляет собой основное политическое пособие для наших муниципалитетов. По этой причине мы считаем, что сохранение аналогичного видения и подхода к обслуживанию на предстоящих местных выборах будет способствовать дальнейшему укреплению наших демократических ценностей и социальной целостности на национальной и международной арене.

Мы рассматриваем местные выборы 31 марта 2024 года как важную веху на демократическом пути Турции. Мы считаем, что эти выборы также являются еще одним шагом в укреплении видения Турции как регионального лидера и общепризнанно считаем их важным мероприятием, которое повышает демократическую зрелость и социальное участие нашей страны. Более того, как и все предыдущие выборы, эти выборы позволят турецкому народу более эффективно участвовать в демократическом процессе и тем самым способствовать укреплению нашей демократии.

Еще одним важным аспектом выборов 31 марта является то, что новые выборы не состоятся в течение 4 лет после этих выборов. В течение этих 4 лет Турция продолжит реализацию инициатив по развитию, начатых под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не снижая темпов. Будут продолжены услуги, оказанные в последние годы во всех областях – от коммуникации до дипломатии, от экономического развития до инвестиций в инфраструктуру. Более того, цель вступления в «Век Турции» (Türkiye Yüzyılı) с новой гражданской конституцией станет самым важным идеалом и повесткой дня на следующие 4 года.

В рамках этого видения Турция будет стремиться построить «Век Турции», повышая демократические стандарты, увеличивая уровень доходов и благосостояния, а также претендуя на роль регионального и глобального игрока. Нашими приоритетами в этот период по-прежнему будет обеспечение того, чтобы век Турции стал веком тюрков путем расширения регионального сотрудничества и партнерства в тюркском мире. Наш самый фундаментальный политический девиз заключается в том, чтобы Организация турецких государств стала более эффективной и результативной в поиске постоянных решений проблем тюркского мира.

Выборами 31 марта Турция не только добавит новые успешные выборы к своей демократической культуре, но и подготовит все свои провинции, особенно такие города, как Стамбул и Анкара, к турецкому веку. Национальное развитие, возрождение и строительство городов, пострадавших от землетрясения 6 февраля, а также преобразование городов с высоким риском землетрясений, таких как Стамбул, в устойчивые города будут нашим самым важным видением после выборов.

Отныне, как и до сих пор, Турция будет проводить выборы в рамках демократических процедур, ее правительство и оппозиция будут уважать результаты голосования, и, самое главное, она продолжит строить “Турецкий век” как стабилизирующую силу на международной арене. Таким образом, можно сказать, что выборы в местные органы власти 31 марта – это выборы, цель которых повлиять на будущие десятилетия Турции с точки зрения ее внутренней и внешней динамики. ///Посольство Турции в Туркменистане, 29 марта 2024 г.