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В Аркадаге состоялась презентация книги Президента Туркменистана, посвященной древней земледельческой культуре Анау

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В рамках форума по случаю дня создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова состоялась презентация книги главы государства «Анау – культура из глубин тысячелетий».

В выступлениях подчёркивалось большое значение нового произведения Президента Сердара Бердымухамедова в изучении и широкой популяризации истории и богатого национального культурного наследия Туркменистана.

Книга знакомит читателя с уникальной земледельческой культурой Анау, зародившейся 5 тысячелетий назад. Также на страницах научно-познавательного труда рассказывается о современном развитии этого региона Туркменистана.

Вдохновением к написанию книги послужили беседы Президента Сердара Бердымухамедова с отцом – Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым, которому довелось непосредственно сотрудничать с всемирно известными археологами, историками и их потомками.

Как подчеркнул в своём выступлении Посол Китая в Туркменистане Цянь Найчэн, Анау – важный памятник тысячелетней культуры Туркменистана и в то же время важный свидетель тысячелетней дружбы и братства между туркменским и китайским народами.

Изображения драконов на мечети Сейита Джемалетдина в Анау перекликаются с изобразительным искусством Китая, что подтверждено научным анализом. По мнению учёных, данный факт свидетельствует о существовании в Средневековье активных контактов между туркменскими и китайскими мастерами.

Посол подчеркнул, что и сегодня китайско-туркменский диалог динамично развивается. Подтверждением тому являются события 2023 года. Межгосударственные отношения выведены на уровень всестороннего стратегического партнёрства, о чём совместно заявили Председатель Си Цзиньпин и Президент Сердар Бердымухамедов. Между Правительствами двух стран подписан Меморандум о взаимопонимании по сопряжению международных инициатив «Возрождение Великого Шёлкового пути» и «Один пояс, один путь». Зримым символом традиционно дружественного, взаимовыгодного сотрудничества является транснациональный газопровод, по которому туркменский природный газ поставляется в Китай.

Участники презентации выразили надежду на то, что книга Президента Сердара Бердымухамедова послужит делу патриотического воспитания молодёжи. ///nCa, 30 марта 2024 г.

 

 

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