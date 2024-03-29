В Ашхабаде состоялся международный медиафорум

В четверг, 28 марта, в Ашхабаде прошёл Международный медиафорум «Туркменская земля – центр древних цивилизаций», приуроченный к торжествам по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году и 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги.

Форум собрал десятки журналистов и корреспондентов из ведущих информационных агентств, телерадиокомпаний, интернет-порталов, газет и журналов из Туркменистана, Великобритании, Венгрии, АТО Гагаузия Молдавии, Грузии, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, России, Турции, Узбекистана. В мероприятии приняли участие делегаты от Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ, Европейского вещательного союза (EBU), Союза радио и телевидения Исламской организации сотрудничества, Союза информационных агентств стран-членов ИОС (UNA), представители академических кругов.

Открылся форум выступлением вице-премьера Туркменистана по вопросам сми и культуры Мяхриджемал Маммедовой.

В ходе пленарной сессии была отмечена актуальность форум в плане более активного продвижения в мире оперативной и достоверной информации о Туркменистане.

Вместе с тем отмечалась важность мероприятия в контексте изучения лучшего мирового опыта, выработки новых форматов и стандартов вещания, печати, электронной прессы.

Особый акцент был сделан на символичности организации медиафорума в дни, когда проводятся мероприятия по случаю объявления ТЮРКСОЙ города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, в год широкого празднования 300-летия великого мыслителя, туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги. Кроме того, нынешняя встреча совпала с принятием 21 марта текущего года на 63-м пленарном заседании 78-й сессии ГА ООН по инициативе Туркменистана Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия».

Работа форума была организована в четырех секциях – «Единство тюркской культуры и её роль в СМИ», «Кладезь разума Махтумкули Фраги», «Цифровые медиа и новости», «Фильмы, анимации и кинофестивали».

Главными темами для обсуждения стали тенденции развития мирового информационного поля, новых путей и методов взаимодействия журналистики с читателями, телезрителями и радиослушателями.

СМИ становятся важным атрибутом мирового политического процесса и неотъемлемым субъектом этнокультурного взаимодействия, активно влияющим на развитие стран и народов как на национальном, так и международном уровнях.

В ходе секции «Кладезь разума Махтумкули Фраги» докладчики отметили значение богатого философского и литературного наследия выдающегося мыслителя Востока, поэта-классика Махтумкули Фраги. Произведения поэта воспевают вечные ценности, такие, как любовь к Родине, гуманизм, миролюбие, дружба, братство, востребованные сегодня во всём мире.

Одной из важных тем дискуссий стало применение технологий искусственного интеллекта в работе СМИ и журналистов. Развитие ИИ одновременно является и профессиональной угрозой журналистике, но открывает множество возможностей, например, упрощает процесс сбора данных, позволяя глубже анализировать информацию.

В рамках форума также состоялся заинтересованный обмен мнениями о взаимодействии в сфере кино. В частности, речь шла о динамичном развитии национального кинематографа, а также о важности активного сотрудничества в этой области.

В завершение международного медиафорума его участники отметили плодотворный характер дискуссий и выразили уверенность, что его итоги будут содействовать сближению и взаимопониманию, укреплению уз дружбы между странами и народами.

Несколько фото с мероприятия:

///nCa, 29 марта 2024 г.