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В Ашхабаде с визитом побывала делегация Центров по контролю и профилактике заболеваний США 

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Недавний визит представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Ашхабад позволил изучить возможности сотрудничества с Туркменистаном, сообщает Посольство США.

Делегация CDC во главе с д-ром Александром Миллманом, Директором Программы глобальной охраны здоровья по Центральной Азии, провела встречи с представителями  Министерства здравоохранения, Центра общественного здоровья и питания и Государственного медицинского университета Туркменистана.

Делегация обсудила потенциал сотрудничества и выразила заинтересованность правительства США в поддержке потенциала страны по предотвращению, выявлению и реагированию на опасные угрозы инфекционных заболеваний, включая поддержку подготовки квалифицированных кадров общественного здравоохранения.

Обсуждались такие темы, как сотрудничество в укреплении кадрового потенциала общественного здравоохранения в рамках программы подготовки специалистов по полевой эпидемиологии (FETP), содействие общественному здравоохранению и медицинской науке, а также повышение потенциала в области выявления особо опасных инфекционных заболеваний.

Первый офис Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Центральной Азии был открыт в 1995 году в  Казахстане, а в настоящее время CDC имеет страновые офисы в Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане. CDC сотрудничает с правительствами принимающих стран в сферах укрепления управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, лабораторного потенциала, эпиднадзора и кадрового потенциала для реагирования на вспышки заболеваний.///nCa, 29 марта 2024 г.

 

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