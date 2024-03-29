Туркменистан выступает за поиск новых форм сотрудничества с Ираном в области энергетики

Сотрудничество в энергетическом секторе стало одной из главных тем встречи Президента Сердара Бердымухамедова с министром иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахияном в четверг, 28 марта, в Ашхабаде.

Президент заявил, что одним из ключевых векторов внешнеполитического курса Туркменистана является развитие многопланового сотрудничества со странами мира, прежде всего с ближайшими соседями, базирующегося на дружбе, взаимном уважении и доверии, передает TDH.

Иран традиционно является одним из важнейших партнёров, с которыми Туркменистан поддерживает торгово-экономические связи, продолжил глава государства.

Президент подчеркнул роль совместной Туркмено-иранской группы по экономическому сотрудничеству, деятельность которой нацелена на согласование конкретных мер по наращиванию взаимодействия в электроэнергетической и транспортной сферах.

При этом особый акцент был сделан на важности поиска новых форм и методов взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе в соответствии с современными требованиями, активизации отношений в сферах экспорта и транзита энергоносителей.

Неотъемлемой составляющей туркмено-иранского диалога является гуманитарная сфера, ключевыми мероприятиями здесь выступают проведение совместных культурных мероприятий, в частности, Дней культуры, различных выставок и других акций.

В свою очередь, высокопоставленный иранский дипломат подчеркнул важность и приоритетность развития отношений с соседями, особенно с Туркменистаном, в рамках внешней политики Исламской Республики Иран (МИД ИРИ, 28 марта).

Он назвал растущие двусторонние отношения позитивной тенденцией и акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых соответствующими иранскими властями для реализации достигнутых между двумя странами договоренностей, в том числе в экономической сфере.

Абдоллахиян отметил проведение заседания Совместной экономической комиссии, комиссии по консульскому и пограничному сотрудничеству, а также достигнутые договоренности о развитии экономического сотрудничества между двумя странами в области газа, электроэнергии, водного хозяйства, транспорта и транзита, реализации инфраструктурных проектов и расширении товарооборота. Он подчеркнул важность развития взаимодействия между двумя странами по региональным и международным вопросам.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по некоторым региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом, установление мира и стабильности в Афганистане, каспийскую тематику. ///nCa, 29 марта 2024 г.