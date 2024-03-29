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Туркменистан привержен расширению торгово-экономического сотрудничества с Ираном – Национальный Лидер туркменского народа принял министра иностранных дел ИРИ

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В четверг, 28 марта, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В ходе встречи, глава МИД Ирана отметил весомый вклад Национального Лидера туркменского народа в укрепление межгосударственного диалога между Ираном и Туркменистаном.

В свою очередь, председатель Халк Маслахаты высказался за важность наращивания партнёрства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках крупнейших международных организаций.

Он поблагодарил иранскую сторону за соавторство в Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия», принятой Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

Иран занимает важное место во внешнеторговом обороте Туркменистана, констатировал Бердымухамедов.

В данном контексте было высказано намерение сторон укреплять эффективное сотрудничество в таких отраслях, как ТЭК, транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство.

Отметив значение визитов правительственных делегаций двух стран на различных уровнях и обмена мнениями по вопросам двусторонних и многосторонних отношений, Национальный Лидер туркменского народа подтвердил приверженность Туркменистана расширению обоюдовыгодного торгово-экономического партнёрства с Ираном.

Затрагивая тему взаимодействия в области науки, образования, культуры, искусства и спорта,
Национальный Лидер туркменского народа выразил надежду на то, что иранская сторона примет участие в торжествах по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. ///nCa, 29 марта 2024 г.

 

 

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