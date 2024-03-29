Китай и Центральноазиатские страны запустят секретариат механизма сотрудничества КНР-ЦА

Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан запустят секретариат шестистороннего сотрудничества. Церемония состоится 30 марта в Сиане, провинция Шэньси. Об этом на брифинге 29 марта заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян.

Четыре года назад Китай и пять центральноазиатских стран совместно создали механизм Китай-Центральная Азия для удовлетворения потребностей в сотрудничестве и реагирования на преобладающие тенденции времени, напомнил Линь Цзян.

«Скорейшее создание секретариата является важным шагом на пути реализации консенсуса, достигнутого лидерами шести стран, и приоритетом в развитии китайско-Центральноазиатского механизма», – подчеркнул он.

В мае прошлого года в Сиане успешно состоялся саммит Китай-Центральная Азия, который поднял механизм Китай-ЦА до президентского уровня и положил начало новой эре Китайско-Центральноазиатского сотрудничества, добавил он.

По данным МИД, за прошедший год товарооборот между Китаем и центральноазиатской пятеркой составил почти 90 миллиардов долларов США, увеличившись на 27,2 процента в годовом исчислении и достигнув нового рекордного уровня.

По словам Линь Цзяня, помимо того, что сотрудничество в традиционных областях, таких как экономика и торговля, энергетика и сельское хозяйство, находится на подъеме, партнерство в новых областях, таких как высокие технологии, зеленая энергетика и электронная торговля, демонстрирует множество ярких моментов.

Спикер также выделил плодотворно развивающееся сотрудничество в транспортном секторе.

«Крупные проекты, включая автомагистраль Китай-Кыргызстан-Узбекистан и ключевой участок второго этапа проекта автомагистрали Китай-Таджикистан, идут полным ходом», – подчеркнул Линь Цзян.

Прямые пассажирские рейсы, соединяющие Китай и страны Центральной Азии, были увеличены до 68.

«В настоящее время между Китаем и странами Центральной Азии насчитывается 80 пар городов-побратимов. Эти ощутимые результаты сотрудничества демонстрируют уникальное преимущество и огромный потенциал Китайско-Центральноазиатского механизма», – продолжил представитель МИД Китая.

«Китай убежден, что совместными усилиями всех сторон Китайско-Центральноазиатский механизм и его секретариат будут продолжать развивать, продвигать качественное сотрудничество между Китаем и Центральной Азией и вносить больший вклад в построение еще более тесного Китайско-Центральноазиатского сообщества с общим будущим», – заключил Линь Цзян. ///nCa, 29 марта 2024 г.