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Каспийское море – в центре внимания встречи министров иностранных дел Ирана и Туркменистана

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Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и его иранский коллега Хосейн Амирабдоллахиян встретились в Ашхабаде, в четверг, 28 марта. Как сообщает МИД Ирана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений, а также по региональным и международным событиям.

Высокопоставленный иранский дипломат подчеркнул важность расширения сотрудничества между двумя странами в области энергетики, транзита и транспорта, управления водными ресурсами.

Амирабдоллахиян назвал Каспийское море зоной конструктивного сотрудничества между прибрежными странами. Он высказался за необходимость продолжения дискуссий между прикаспийскими государствами по правовым вопросам, вопросам безопасности и экономическим вопросам.

Он также выразил готовность Ирана принять у себя третью экономическую конференцию прикаспийских стран на уровне премьер-министров.

В продолжении обсуждения каспийской тематики, стороны затронули вопрос об экологических рисках на Каспии.

Мередов, в свою очередь, отметил позитивность двусторонних отношений, о чем свидетельствуют встречи высших должностных лиц двух стран, в том числе президентов и министров иностранных дел.

Глава МИД Туркменистана отметил важность продолжения сотрудничества двух стран в международных организациях.

Стороны в ходе беседы подчеркнули важность борьбы с террористическими и экстремистскими группировками в регионе, высказавшись за необходимость сотрудничества в пограничных водах. ///nCa, 29 марта 2024 г.

 

 

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