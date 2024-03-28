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Туркменистан готов принять у себя международные турниры по теннису

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В среду, 27 марта, Президент Сердар Бердымухамедов принял президента Международной федерации тенниса (МФТ) Дэвида Хаггерти и президента Азиатской федерации тенниса (АФТ) Юрия Польского.

В ходе встречи Хаггерти вручил Президенту Сердару Бердымухамедову Сертификат Международной федерации тенниса.

Глава государства поблагодарил за вручение Сертификата МФТ, отметив, что расценивает это как знак международного признания реализуемой в Туркменистане дальновидной стратегии, нацеленной на формирование комплексной системы по развитию и популяризации спорта, в том числе тенниса.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан нацелен на продолжение продуктивного сотрудничества на мировой спортивной арене, в частности, в рамках Международной и Азиатской федераций тенниса, и готов поддержать инициативы и предложения МФТ и АФТ по продвижению тенниса в Туркменистане и во всём мире.

Говоря об этом, глава государства предложил изучить возможности использования спортивной инфраструктуры Туркменистана для проведения международных теннисных турниров, сборов и мастер-классов.

С 1993 года Федерация тенниса Туркменистана (ФТТ) является членом Международной федерации тенниса, а с 2001 года – Азиатской федерации тенниса.

В 2023 году в Туркменистан стал местом проведения регионального первенства Центральной Азии по теннису среди юных спортсменов в возрастной категории до 12 лет.

В ходе визита в Ашхабад руководители МФТ и АФТ встретятся с представителями Федерации тенниса Туркменистана и обсудят перспективы расширения сотрудничества, а также ознакомятся со спортивной инфраструктурой страны. ///nCa, 28 марта 2024 г.

 

 

 

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