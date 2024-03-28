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Туркменистан готов диверсифицировать поставки газа на пространстве ОЭС, заявил Президент Сердар Бердымухамедов

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Туркменистан, обладая огромными запасами природного газа, готов существенно диверсифицировать его поставки, в том числе потребителям и транзитёрам на пространстве Организации экономического сотрудничества. Об этом Президент Сердар Бердымухамедов заявил на встрече с Генеральным секретарем Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири на встрече в Ашхабаде, 27 марта 2024 года.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах многопланового взаимодействия между Туркменистаном и ОЭС, передает TDH.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что, выступая за дальнейшую активизацию продуктивного сотрудничества в рамках Организации, Туркменистан стремится способствовать повышению эффективности деятельности этой многосторонней структуры.

Помимо энергетики, важным вектором взаимодействия был обозначен транспорт. Отмечалось, что исходя из своего выгодного географического расположения Туркменистан придаёт большое значение развитию и задействованию транспортно-логистических узлов как ключевому направлению экономического сотрудничества с зарубежными партнёрами.

В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов пригласил ОЭС к более активному участию в реализации транзитных возможностей Туркменистана, используя такие транспортные коридоры, как Север–Юг и Восток–Запад.

В ходе беседы констатировалось наличие у государств-членов ОЭС больших возможностей для наращивания взаимовыгодного партнёрства, в том числе в торгово-экономической сфере, а также в культурно-гуманитарной области, по линии экологии и туризма. ///nCa, 28 марта 2024 г.

 

 

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