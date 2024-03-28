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Президент Туркменистана принял Генерального секретаря Организации тюркских государств

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В среду, 27 марта, Президент Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

В ходе встречи подчеркивалось, что ОТГ придаёт особое значение укреплению продуктивного сотрудничества с Туркменистаном, имеющим статус наблюдателя.

Дальнейшее развитие эффективных и конструктивных отношений с тюркскими государствами занимает важное место во внешнеполитической стратегии Туркменистана, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов. В данной связи акцент был сделан на том, что с момента присоединения страны в качестве страны-наблюдателя к Организации тюркских государств диалог в формате данной структуры наполняется новым содержанием.

Одним из ярких тому примеров служит проведённое 11–12 марта в Ашхабаде 15-е заседание Совета старейшин ОТГ, на котором были достигнуты договорённости и озвучены предложения, призванные служить ориентиром в деле дальнейшего развития сотрудничества в рамках Организации.

Также отмечалось, что принятие Торгово-промышленной палаты Туркменистана в состав Союза торгово-промышленных палат тюркских стран в перспективе позволит эффективно использовать данную платформу для развития экономического партнёрства между государствами-членами ОТГ.

В продолжение встречи глава государства и его гость с удовлетворением констатировали динамичный характер традиционного диалога с Международной организацией тюркской культуры – ТЮРКСОЙ.

Одной из тем обсуждения стало празднование в Туркменистане 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги. Туркменистан приветствует активное участие ОТГ в этих акциях, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, подтвердив готовность рассмотреть конструктивные предложения по выводу совместного сотрудничества на качественно новый уровень.

В рамках встречи стороны обменялись мнениями о перспективах взаимодействия на пространстве ОТГ с учётом его солидного потенциала отмечалось, что расширение спектра программ и проектов в различных областях, и в первую очередь по линии образования, науки и культуры. ///nCa, 28 марта 2024 г.

 

 

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