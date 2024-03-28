Энергетика, транспорт и судостроение – Туркменистан и Южная Корея обсуждают актуальные направления партнерства

27 марта 2024 года, в Ашхабаде состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с представителями деловых кругов Республики Корея.

Предметом заинтересованного обсуждения стали вопросы, связанные с текущим состоянием и перспективными направлениями двустороннего сотрудничества, передает TDH.

В начале встречи президент и главный исполнительный директор компании «Hyundai Engineering Co., Ltd» Хонг Хйон Сонг передал Аркадагу приветствия от Спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея и от руководителя Туркмено-корейской группы дружбы с корейской стороны.

Бердымухамедов высоко оценил партнёрство с ведущими корейскими компаниями, которые уже много лет продуктивно работают в нефтехимической, газоперерабатывающей, автотранспортной и других отраслях туркменской экономики. В настоящее время значительную часть автопарка общественного транспорта Туркменистана составляют автомобили корейского производства.

Газодобыча и топливная энергетика

Аркадаг отметил, что при участии корейских партнёров успешно осуществлено строительство завода по сероочистке газа на месторождении Галкыныш, установок по производству высокооктанового автомобильного бензина на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов и газохимического комплекса по выпуску полиэтилена и полипропилена в Балканском велаяте.

Гурбангулы Бердымухамедов выделил следующие перспективы для сотрудничества с бизнес кругами Южной Кореи:

• Активизация строительства международного газопровода ТАПИ

• Четвертый этап освоения месторождения Галкыныш

• Создание в Туркменистане учебного центра по обучению молодёжи корейскому языку.

В продолжение темы Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул наличие многолетнего опыта туркмено-корейского делового взаимодействия и открывающихся новых перспектив для развития долгосрочного партнёрства с учётом больших планов, связанных с добычей и переработкой газа.

В этом контексте важным требованием в реализации профильных проектов определено применение инновационных разработок и высоких технологий.

Констатировав, что в Туркменистане работает много всемирно известных компаний, Национальный Лидер туркменского народа сделал акцент на том, что неотъемлемым требованием при строительстве объектов является их соответствие высоким стандартам качества и экологическим нормам. И в этом отношении корейские компании проявили себя как ответственные партнёры.

Представители деловых кругов Республики Корея подчеркнули, что имеющиеся в стране энергетические и химические ресурсы обладают высокой степенью пригодности для переработки. Это также является важным фактором для эффективной совместной деятельности.

Корейская сторона отметила, что предложения Туркменистана будут тщательно изучены и по ним будут достигнуты соответствующие договорённости.

Судостроительная отрасль

Широкие возможности для продуктивного сложения усилий имеются также в судостроительной отрасли.

Как известно, судостроительный и судоремонтный завод «Balkan» подписал контракт с компанией «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd» Республики Корея о совместном строительстве двух сухогрузных судов грузоподъёмностью 6100 тонн.

Согласно новому стандарту в производственных цехах и на площадках предприятия проводятся переоборудование и измерительные работы. Принимаются меры по получению для завода «Balkan» сертификации по международным стандартам ISO. Рассматриваются также вопросы подготовки квалифицированных специалистов.

Транспорт и логистика

В ряду стратегических векторов партнёрства – транспорт и логистика, осуществление грузоперевозок. Планируется наладить прямое авиасообщение между двумя государствами. ///nCa, 28 марта 2024 г.