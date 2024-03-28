Аркадаг Бердымухамедов открыл новую мечеть в древнем городе Анау

В среду, 27 марта, Национальный лидер Туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия новой мечети в Анау, административном центре Ахалского велаята.

Общая площадь мечети составляет 6 гектаров, и здесь могут одновременно молиться 500 человек. Высота каждого из четырёх минаретов 50 метров, купола – 30 метров.

Почётными гостями торжества стали участники Международной научной конференции «Древняя Анауская культура», медиафорума «Туркменская земля – центр древних цивилизаций» и Международной конференции «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане».

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю открытия новой мечети города Анау

(Этрап Ак бугдай Ахалского велаята, 27 марта 2024 года)

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Дорогие соотечественники!

Почётные гости!

Мы находимся в новой мечети города Анау, где в благословенные дни священного месяца Ораза проходит садака-агзачар.

Возводить дороги, мосты и мечети считается у туркмен благим делом. И сегодня мы находимся в современном культовом сооружении, строительство которого было заложено в первые дни вступления Аркадаглы Сердара на пост главы государства. Как писал Махтумкули Фраги: «Remezan diýerler aýyň ýagşysyn». Поэтому весьма символично, что открытие новой мечети пришлось на месяц Ораза нынешнего года, ознаменованного торжествами по случаю 300-летия поэта и мыслителя. Само мероприятие демонстрирует преемственность традиций наших мудрых предков – совершать добрые дела в благословенные дни и почитать святыни.

Город Анау вот уже много столетий привлекает внимание мирового научного сообщества. Он объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году, и по случаю этого славного события организована церемония старта тематических мероприятий. Для участия в ней прибыли многочисленные гости. И открытие в эти насыщенные событиями дни новой современной мечети на священной земле Анау, сочетающей в своём облике и древние традиции, и современные тенденции в области архитектуры, наглядно проявляет приверженность священным обязанностям.

Общая площадь культового сооружения составляет 6 гектаров, и здесь могут одновременно молиться 500 человек. Высота каждого из четырёх минаретов 50 метров, купола – 30 метров, что символизирует длительность месяца по дням, а 24 окна, расположенных по основанию купола, – продолжительность суток.

Установленные в мечети и помещении для проведения садака на 500 мест светильники выполнены в форме пшеничных колосьев, как и узоры под куполом и на стенах сооружения. Это указывает, что Анау является родиной пшеницы «ak bugdaý» и очагом зарождения земледельческой культуры. Что касается цветового решения орнаментов внутри мечети и помещения при ней, то оно идентично цветам изображений на мечети Сейита Джемалетдина. На стенах новой мечети имеются октаграммы – символ родоначальника Огузхана, а в верхней части её михраба расположена подсвеченная большая надпись зелёного цвета на арабском языке «Alla». Символика времён Огузхана также послужила прообразом орнаментов на коврах в мечети и помещении для проведения садака.

Уважаемые друзья!

Туркмены – народ, который охраняет и оберегает свои национальные традиции и обычаи, культурные ценности, неотъемлемой частью которых является исламская религия. Её роль значительна в деле воспитания в духе честности, гуманизма и благородства, она призывает быть добродетельными.

Уважаемые друзья!

В ближайшие дни по случаю Гадыр ­гиджеси священного месяца Ораза в регионах страны откроются такие же новые мечети, где будут возносить молитвы. Государство также оказывает большую поддержку тем, кто намеревается совершить хадж. Ежегодно тысячи наших соотечественников отправляются на паломничество в святые места, а также соблюдают пост, дают садака-агзачар и читают молитвы в месяц Ораза. В Туркменистане на государственном уровне отмечаются священные праздники Ораза и Курбан байрам.

Дорогие соотечественники!

Да осуществит Всемогущий Аллах ваши добрые помыслы и намерения и да поможет вам в благих деяниях в интересах государства и общества!

Уважаемые друзья!

А теперь за чашкой чая обсудим ряд важных вопросов. Как я уже говорил, в древности Анау считался процветающим краем. Ныне эта священная земля, где впервые зародилась земледельческая культура, вновь переживает расцвет.

Руины сооружения, именуемого в народе мечеть Сейита Джемалетдина, как известно, находятся на юге Анау. Надпись на портале мечети указывала на имя правителя Хорасана (1446–1457 гг.) – султана Абул-Касима Бабура и гласила: «Случилась эта постройка во время царствования султана великого, владыки своих народов, убежища стран и века Абул-Касим Бабура Бахадур-хана, да увековечит Всевышний его власть и его царство». В других надписях приводились сведения о том, что «Дом красоты» построил на свои средства визирь правителя Хорасана Мухаммед в 1455–1456 годах в память о своём отце Джемал-ад-дунья-ва-д-дине.

Историки подтверждают, что Сейит Джемалетдин был выдающимся исламским учёным-богословом, за что удостоился титула «украшение мира и религии».

Среди народа бытуют разные легенды о мечети Анау, построенной из великолепного обожжённого кирпича. Данное сооружение, имевшее превосходную полихромную керамическую декорацию, выходило на просторный парадный двор. Квадратный зал пролётом 10,5 метра был перекрыт куполом. В толще южной стены зала находился украшенный изразцами михраб. По сторонам от него были узкие ниши с выходами наружу.

Наибольшую ценность и художественное своеобразие имела декорация мечети: над аркой находятся великолепные изображения двух извивающихся драконов, головы которых обращены друг к другу. Изображение драконов на фасаде не имеет аналога в декорации архитектурных памятников Центральной Азии, что отмечается и историками, и этнографами. Существует также легенда о тех самых драконах:

…Однажды, в пору правления справедливой и мудрой царицы, люди услышали громкий и тревожный звон колокола. Собравшись у ворот, они увидели, что колокол сотрясал огромный дракон. При этом он словно указывал то в сторону гор, то на двух мастеров с топорами и пилами, стоявших в толпе. Царица приказала мастерам следовать за драконом, который стал удаляться в горы. Там они увидели другого дракона, который испытывал страшные муки: он проглотил горного козла, рога которого застряли в его глотке. Отважные мастера вошли в раскрытую пасть, перепилили рога и разрубили на части тушу козла, освободив дракона от мучений. Тогда первый дракон привёл мастеров в пещеру, полную сокровищ, и позволил им набрать их столько, сколько они могли унести. На следующий день жителей снова разбудил звон колокола. Выйдя, они увидели обоих драконов, которые принесли золото и много драгоценных камней. Сложив всё это у ног царицы, они удалились в горы. Та приказала на эти драгоценности построить большую мечеть и на её портале изобразить дарителей – драконов.

По легенде, драконы были покровителями жителей Анау.

Уважаемые друзья!

В моей книге «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» подчёркивается, что мечеть Сейита Джемалетдина была разрушена Ашхабадским землетрясением в 1948 году. Под руинами тогда оказались и фрагменты декора, которые более полувека пролежали под землёй. Лишь в годы независимости отечественным специалистам удалось достать из-под развалин и по крупицам восстановить фрагменты великолепного произведения изоб­разительного искусства, созданного нашими предками. Сегодня отреставрированные декоративные элементы мечети Сейита Джемалетдина выставлены в Музее изобразительных искусств Туркменистана.

Научный анализ изображений на мечети Сейита Джемалетдина в Анау подтверждает, что они имеют сходство с китайским изоб­разительным искусством. Ряд учёных предполагает, что это сходство свидетельствует о существовании в Средневековье активных контактов между туркменскими и китайскими мастерами. Конечно, тогда этому процессу способствовал Великий Шёлковый путь, через который мастера добирались до Китая, а китайские – приезжали в наш солнечный край, чтобы посетить славные города на туркменской земле и обменяться опытом.

Уважаемые друзья!

Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что туркмено-китайские узы дружбы и братства уходят корнями в глубь истории. В 49 году до нашей эры предки туркмен подписали с народом Китая договор, получивший название «Клятвенный договор». Подобное соглашение свидетельствовало о близости двух народов. В нём утверждалось: «Пусть наши сыновья и внуки будут верны этому договору из поколения в поколение».

Уважаемые друзья!

Хочу ещё отметить, что древний город Анау не просто так объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году: по восточному календарю нынешний год у нас считается годом Рыбы, а у китайского народа – годом Дракона, изображения которого и располагались на портале мечети Сейита Джемалетдина.

Приведённые мной примеры подробно освещаются в недавно вышедшей в свет книге Героя Сердара «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet».

Словом, тот факт, что нынешний год у нас считается годом Рыбы, а у дружественного народа Китая – годом Дракона, имеет большое значение в контексте повышенного внимания мирового сообщества к древнему городу Анау. В то же время это демонстрирует, что наш народ с незапамятных времён поддерживает тесное сотрудничество, особенно культурные связи, с народом Китая, как и с другими народами планеты.

Уважаемые друзья!

Мечеть Сейита Джемалетдина, являясь одной из таких историко-культурных ценностей общечеловеческого масштаба, считается неприкосновенной. Поскольку ценности рядом с мечетью находятся под охраной, проведение капитальной реконструкции невозможно, и это весьма важно в плане сохранения её в первозданном виде для грядущих поколений.

Дорогие соотечественники!

Если одобрите, в знак проявления почтения к предкам и наследию прошлого, а также уважения личности тех, кто оставил яркий след в истории, новое культовое сооружение, воздвигнутое на этой священной земле, назовём «Мечеть Сейита Джемалетдина».

Уважаемые друзья!

Сегодня в новой мечети мы участвовали в садака-агзачар, вознесли молитвы и прочитали аяты в священный месяц Ораза. Да примет Всевышний наши молитвы!

Дорогие соотечественники!

Пусть новая мечеть Сейита Джемалетдина послужит нашему народу в добрых начинаниях! ///nCa, 28 марта 2024 г.