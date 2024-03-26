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Туркменистан и Япония обсуждают возможность поведения совместных исследований

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20 марта 2024 года в Посольстве Туркменистана в Японии состоялась встреча Посла Туркменистана А.Байрамова с делегацией университета Цукуба во главе с вице-президентом и исполнительным директором по совместным исследованиям Канахо Ясунори, сообщает Посольство Туркменистана в Японии.

На встрече обсуждались перспективы и возможности сотрудничества между Туркменистаном и университетом Цукуба. Особое внимание было уделено вопросам проведения совместных исследовательских проектов по актуальным и перспективным тематикам современности.

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в области научных исследований, обмена опытом и знаниями, а также в организации совместных мероприятий и конференций в текущем году.

Университет Цукуба – давний партнер туркменских вузов. В 2013 году было подписано Соглашение о научном обмене и сотрудничестве между Университетом города Цукуба и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади, а в 2015 году – Соглашение по академическому обмену и сотрудничеству между Международным университетом гуманитарных наук и развития Туркменистана и Токийским университетом иностранных языков. Активно укрепляет взаимодействие с Университетом Цукуба Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана, ИМО МИД Туркменистана. ///nCa, 26 марта 2024 г.

 

 

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