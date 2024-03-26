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Посольство Израиля передало финики детям-сиротам

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Посольство Израиля в Туркменистане передало ашхабадскому Дворцу Döwletliler köşgi (Дворец сирот) финики в честь священного месяца Рамадан.

///nCa, 26 марта 2024 г.

 

 

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