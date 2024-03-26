Посольство Израиля передало финики детям-сиротам 26/03/2024 By Admin Посольство Израиля в Туркменистане передало ашхабадскому Дворцу Döwletliler köşgi (Дворец сирот) финики в честь священного месяца Рамадан. ///nCa, 26 марта 2024 г. Related posts: Посольство Израиля в Туркменистане организовало обед садака для инвалидов Визит министра иностранных дел Израиля в Туркменистан: Коэн встретился с Президентом Сердаром Бердымухамедовым и туркменским коллегой – В Ашхабаде открылось посольство Израиля Посольство Кореи в Туркменистане передало в дар Национальному Центру Тхэквондо специальное снаряжение Посольство Японии в Туркменистане передало в дар литературу Международному университету гуманитарных наук и развития Туркменистан посетит Министр иностранных дел Израиля Президент Сердар Бердымухамедов посетил столичный Дворец для детей-сирот Посольство Израиля в Туркменистане отмечает Международный день памяти жертв Холокоста Израиль откроет постоянное посольство в Туркменистане В Ашхабаде отметили 10-ю годовщину открытия посольства Израиля в Туркменистане Праздничные Подарки детям Дворца Сирот «Döwletliler köşgi»