Делегация Туркменского государственного архитектурно-строительного института ознакомилась с опытом Германии в области оснащения вузов

В Ашхабаде продолжается строительство комплекса зданий Туркменского государственного архитектурно-строительного института на 5000 мест. Комплекс новых корпусов вуза будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2026 года.

В рамках данного проекта была создана рабочая группа, состоящая из опытных специалистов института и других высших учебных заведений, которая проводит соответствующую организационную работу с частной компанией Ajaýyp gurluşyk, являющейся подрядчиком по приобретению оборудования, систем и программного обеспечения для установки в учебных аудиториях.

Недавно специальная рабочая группа посетила Германию с целью изучения передового опыта в оснащения технических вузов и научных центров.

В ходе визита в Германию рабочая группа имела широкую возможность обменяться идеями и опытом с немецкими компаниями. В частности, состоялись встречи с представителями компаний Gerätebau GmbH (Гамбург), G.U.N.T., «Lucas-Nülle GmbH» (Кёльн), PHYWE (Геттинген), Christiani (Берлин). Немецкие компании представили различные виды оборудования для лабораторий и программного оснащения для лекционных помещений.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом и Берлинским Университетом прикладных наук Бойта в целях обсуждения новых направлений совместной работы туркменская делегация провела встречу с представителями факультета архитектуры и строительства данного университета.

На встрече обсуждался вопрос совместной разработки более современных программ подготовки специалистов Архитектурно-строительного института. Стороны согласились с необходимостью активизации международного сотрудничества с учетом важности обмена опытом и информацией. В целях повышения квалификации университет пригласил туркменских студентов-старшекурсников принять участие в онлайн-курсах в области архитектуры и строительства в сентябре.

Представители Туркменистана также встретились с руководством Берлинского технического университета для обсуждения дальнейшего развития сотрудничества в сфере науки и образования.

Как отметил ректор Туркменского архитектурно-строительного университета Парахат Оразов, «командировка с целью посещения всемирно известных компаний Федеративной Республики Германия, ознакомления с необходимым оборудованием и его выбора прошла очень эффективно и успешно. Мы очень рады, что имеем все возможности накопить большой опыт работы, наметить нашу дальнейшую работу, а главное тщательно подобрать самое современное учебное оборудование для комплекса новостроек нашего вуза». ///nCa, 26 марта 2024 г. (по материалам газеты «Туркменистан»)