Богатые страны достигают рекордного уровня человеческого развития, в то время как в половине беднейших стран этот показатель падает, констатирует ПРООН

Нью-Йорк, 13 марта 2024 г. – Неравномерный прогресс в развитии оставляет беднейшие страны позади, усугубляет неравенство и разжигает политическую поляризацию в глобальном масштабе. Все это приводит нас в опасный тупик, выход из которого необходимо искать уже сейчас, прилагая коллективные усилия. Об этом говорится в новом докладе, выпущенном сегодня Программной развития ООН (ПРООН).

В Докладе о человеческом развитии (ДЧР) за 2023–2024 гг. под названием «Выход из тупика: переосмысление сотрудничества в поляризованном мире» сообщается о тревожной тенденции: восстановление значений глобального Индекса человеческого развития (ИЧР) – суммарного показателя, отражающего валовой национальный доход (ВНД) на душу населения, образование и продолжительность жизни – было частичным, неполным и неравным.

Согласно прогнозам, в 2023 году ИЧР достигнет рекордных показателей после резкого спада в 2020 и 2021 годах. Однако этот прогресс характеризуется глубоким неравенством. В богатых странах наблюдаются рекордно высокие показатели человеческого развития, в то время как половина беднейших стран остается ниже своего докризисного уровня.

Глобальное неравенство усугубляется значительной экономической концентрацией. Согласно приведенным в Докладе данным, почти 40 процентов глобальной торговли товарами сосредоточены в трех или менее странах; а в 2021 году рыночная капитализация каждой из трех крупнейших в мире технологических компаний превышала по размеру внутренний валовой продукт (ВВП) более чем 90 процентов стран за тот же год.

«Усиливающийся разрыв в человеческом развитии, о котором говорится в докладе, показывает, что просуществовавшая более двух десятилетий тенденция к стабильному сокращению неравенства между богатыми и бедными странами развернулась в противоположном направлении. Несмотря на то, что общества по всему миру неразрывно связаны друг с другом, мы не справляемся с решением задачи преодоления неравенства. Мы должны воспользоваться возможностями, которые дает нам наша взаимозависимость, и нашим потенциалом для решения наших общих насущных проблем и воплощения в реальность надежд людей, – заявил Ахим Штайнер , руководитель Программы развития ООН. – Нахождение в тупике причиняет людям значительный ущерб. Неспособность достичь прогресса в решении проблем изменения климата, цифровизации, нищеты и неравенства при помощи коллективных действий не только препятствует развитию человеческого потенциала, но и усиливает поляризацию и еще больше подрывает доверие к людям и институтам во всем мире».

В докладе утверждается, что успеху международных коллективных действий мешает развивающийся в настоящий момент «парадокс демократии». Согласно данным, проанализированным в докладе, 9 из 10 человек во всем мире одобряют демократию, однако более половины респондентов глобального опроса выражают поддержку лидерам, которые могут подрывать ее, пренебрегая основными правилами демократического процесса. Половина опрошенных людей по всему миру утверждают, что не контролируют свою жизнь или контролируют ее в ограниченной степени, а более чем две трети считают, что не имеют практически никаких рычагов для воздействия на решения правительства своей страны.

Еще одной растущей проблемой с глобальными последствиями является политическая поляризация. По словам авторов, наряду с чувством беспомощности, она подпитывает политические подходы, сосредоточенные исключительно на внутренних интересах, что в корне противоречит глобальному сотрудничеству, необходимому для решения таких актуальных проблем, как декарбонизация экономики, злоупотребление цифровыми технологиями и конфликты. Это вызывает особую обеспокоенность в свете температурных рекордов 2023 года, подчеркивающих настоятельную необходимость совместных действий по преодолению климатического кризиса, а также на фоне развития искусственного интеллекта как новой и быстро прогрессирующей революционной технологии, практически без каких-либо нормативных барьеров безопасности.

В докладе подчеркивается, что в современном мире деглобализация не является ни целесообразной, ни реалистичной, и что уровень экономической взаимозависимости остается высоким. Отмечается, что ни один из регионов не близок к самодостаточности, поскольку на 25 или более процентов зависит от импорта из других регионов как минимум по одной основной категории товаров и услуг.

«В мире, где растет поляризация и разобщение, отказ от взаимовыгодного международного сотрудничества представляет собой серьезную угрозу для нашего благополучия и безопасности. Протекционистские подходы не способны решить сложные, взаимосвязанные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая предотвращение пандемий, изменение климата и регулирование цифровых технологий, – добавил Штайнер. – Наши проблемы тесно переплетаются друг с другом, и требуют столь же крепко взаимосвязанных решений. Приняв повестку дня, ориентированную на возможности и подчеркивающую преимущества перехода на чистые источники энергии и искусственного интеллекта для развития человечества, мы получим шанс выйти из нынешнего тупика и вновь заявить о приверженности общему будущему».

Авторы доклада подчеркивают, что конфигурация глобальной взаимозависимости меняется, и призывают к созданию нового поколения глобальных общественных благ. Они предлагают четыре направления для немедленных действий:

– планетарные общественные блага для обеспечения стабильности климата в условиях беспрецедентных вызовов антропоцена;

– цифровые глобальные общественные блага для достижения большего равноправия при использовании новых технологий в целях справедливого человеческого развития;

– новые и расширенные финансовые механизмы, включая новое направление международного сотрудничества, дополняющее гуманитарную помощь и традиционную помощь в целях развития странам с низким уровнем дохода; и

– снижение уровня политической поляризации с помощью новых подходов к управлению, направленных на повышение участия людей в принятии решений и борьбу с дезинформацией.

В данном контексте многосторонний подход играет основополагающую роль, утверждается в докладе, поскольку двустороннего взаимодействия недостаточно для решения проблемы предоставления глобальных общественных благ, неизбежно носящей планетарный характер.

Дополнительные ключевые данные из доклада

• В 2023 году все 38 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), достигли более высоких показателей Индекса человеческого развития (ИЧР) по сравнению с уровнем 2019 года.

• Среди 35 наименее развитых стран (НРС), в которых в 2020 и (или) 2021 году наблюдалось снижение ИЧР, более чем в половине (18 стран) еще не восстановился уровень человеческого развития, достигнутый в 2019 году.

• Все развивающиеся регионы не достигли ожидаемого уровня ИЧР, рассчитанного исходя из тенденции, наблюдавшейся до 2019 года. По-видимому, они перешли на более низкую траекторию ИЧР, а это значит, что в будущем в этих странах может наблюдаться стабильное отставание в показателях человеческого развития.

• Последствия потерь человеческого развития наглядно проявляются в Афганистане и Украине. ИЧР Афганистана был отброшен на целых десять лет назад, а ИЧР Украины упал до самого низкого уровня с 2004 года.

• В докладе приводятся данные исследований, согласно которым в странах с популистскими правительствами наблюдаются более низкие темпы роста ВВП. Через пятнадцать лет после прихода к власти популистского правительства ВВП на душу населения оказывается на 10 % ниже, чем при непопулистском сценарии.

Полный текст доклада доступен в Интернете по адресу: https://hdr.undp.org/human-development-report-2023-24

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Об Отделе по подготовке Доклада о человеческом развитии

Миссия Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии (ОДЧР) заключается в содействии человеческому развитию. Его цель – внести свой вклад в расширение возможностей, выбора и свободы. Отдел работает над достижением этой цели, продвигая инновационные идеи, выступая за практические изменения в политике и приводя конструктивные доводы против политики и подходов, сдерживающих человеческое развитие. Отдел совместно с другими субъектами добивается изменений путем написания статей и проведения исследований, анализа и представления данных, поддержки национального и регионального анализа, а также информационно-просветительской и пропагандистской работы. ///ПРООН Туркменистан