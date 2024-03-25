Беларусь и Туркменистан могут увеличить товарооборот через активизацию биржевого сотрудничества

Недавно Ашхабад посетил начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской Универсальной Товарной Биржи Александр Башлия. Визит был организован с целью проработки перспективных направлений взаимодействия с бизнес-кругами Туркменистана, сообщает БУТБ.

В 2024 году БУТБ планирует существенно увеличить товарооборот с Туркменистаном за счет реализации экспортного потенциала биржевой площадки. В частности, ставка делается на такие востребованные на туркменском рынке позиции, как пиломатериалы, молокопродукты и сахар.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 14 резидентов Туркменистана, которые используют биржевой механизм преимущественно для закупки пиломатериалов хвойных пород.

В рамках деловой программы визита, организованного Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Посольством Республики Беларусь в Туркменистане, проведен ряд встреч с потенциальными импортерами продукции лесопромышленного комплекса и предприятиями пищевой промышленности Туркменистана, заинтересованными в приобретении на БУТБ сухого обезжиренного молока и белого сахара-песка белорусского производства.

Кроме того, представитель БУТБ посетил Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана (ГТСБТ), на базе которой организованы сессионные биржевые торги продукцией нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности и строительной отрасли.

По итогам переговоров с руководством ГТСБТ достигнута договоренность об обмене опытом, технологиями и методологическими наработками в сфере электронной биржевой торговли.

Также рассматривается возможность взаимной аккредитации биржевых брокеров БУТБ и ГТСБТ для участия в торгах на обеих площадках.///nCa, 25 марта 2024 г.