Посол Ваган организовал прием по случаю Национального Дня Пакистана

nCa report

23 марта 2024 года посол К. К. Ахсан Ваган и его супруга провели прием по случаю Национального Дня Пакистана.

Мероприятие проходило в резиденции Посла.

Среди гостей были члены пакистанской общины, видные бизнесмены Туркменистана и другие известные люди.

Посол произнес короткую речь.

Он рассказал о борьбе, предшествовавшей независимости Пакистана, и подчеркнул, что, несмотря на всевозможные трудности, Пакистан сегодня является 24-й по величине экономикой в мире по прогнозам на 2024 год.

Он упомянул некоторые моменты, в которых Пакистан не имеет равных в мире – это самые вкусные манго, превосходный рис басмати и розовая соль из шахт Хевра, которая очень полезна для здоровья.

Посол высоко оценил отношения между народами Пакистана и Туркменистана, восходящие к истокам письменной истории.

Цивилизация Таксила в Пакистане и цивилизация Ниса в Туркменистане считаются родственными цивилизациями, о чем подтверждают несколько археологических находок.

Дипломат пригласил лидеров деловых кругов Туркменистана воспользоваться новыми и появляющимися возможностями партнерства в Пакистане и предложил содействие им.

Посол Ваган выразил скорбь в связи с недавним террористическим актом в России и заявил, что Пакистан также является жертвой терроризма и осуждает его во всех его проявлениях и формах.

Были вознесены молитвы о здравии руководства Туркменистана, успехах и процветании страны.

Гостей угостили самыми популярными и традиционными закусками из пакистанской кухни, которые подаются во время поста в месяц Рамадан. ///nCa, 24 марта 2024 г.

Фотоотчет с мероприятия: