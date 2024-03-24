Министр иностранных дел Туркменистана выразил соболезнования России

24 марта объявлено в России днём траура по жертвам чудовищного террористического акта в концертном зале “Крокус Сити Холле” в городе Красногорске Московской области.

Посольство России в Туркменистане сегодня посетил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Он возложил цветы и оставил запись в книге соболезнований.

Почтить память невинных людей пришли также руководители дипломатических миссий, соотечественники и граждане Туркменистана.

К зданиям Посольства продолжают нести цветы, на электронную почту поступает множество писем с соболезнованиями, сообщает российская дипмиссия.

Посольство РФ в Туркменистане благодарит всех неравнодушных за слова поддержки в эти скорбные дни. ///nCa, 24 марта 2024 г.