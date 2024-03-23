Посольство России в Туркменистане опубликовало заявление в связи с террористическим актом, произошедшим в Крокус сити холле в городе Красногорск:

«В эти тяжёлые часы как никогда ощущаем поддержку братского туркменского народа. С самого утра на нашу электронную почту приходят соболезнования, люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к российскому диппредставительству.

Выражаем признательность руководству и гражданам Туркменистана, нашим соотечественникам, всем неравнодушным за сочувствие к этой ужасной трагедии.

Глубоко скорбим вместе с родными и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Уверены, что все причастные к террористическому акту нелюди будут установлены и понесут заслуженное наказание».

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В связи с произошедшим 22 марта 2024 года террористическим актом в городе Красногорске Московской области в Посольстве России в Туркменистане (ул.1941 (Кипчак), д.43) 24 и 25 марта 2024 года с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 будет открыта книга соболезнований. ///nCa, 23 марта 2024 г.

Жители Ашхабада и Туркменбаши принесли цветы и игрушки к российским загранучреждениям, чтобы почтить память жертв бесчеловечного теракта в “Крокус Сити Холле”.

*Фото – соцсети Посольства России в Туркменистане