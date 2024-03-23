Туркменская культура – на выставке в честь Новруза в Бухаресте

22 марта 2024 года по инициативе Посольства Туркменистана в Румынии совместно с Посольствами Индии, Ирана, Казахстана и Турции в г.Бухарест, при содействии Национального музея деревни им.Димитрие Густи была организована церемония открытия праздничной выставки, посвященной празднованию Международного дня Новруз, сообщает Посольство Туркменистана в Румынии.

Здесь собрались гости и участники празднества в честь прихода весны и пробуждения природы, символизирующего собой мир, согласие между людьми, добрососедство и дружбу.

На мероприятии также присутствовали главы и сотрудники дипломатических представительств, аккредитованных в Румынии, а также международных организаций, представители румынских министерств и ведомств, культурные деятели, туркменские и иностранные студенты, обучающиеся в ВУЗах Румынии, жители и гости Румынии, представители местной общественности, а также румынских информационных агентств.

В рамках торжественного открытия мероприятия с приветственной речью выступили Государственный секретарь Министерства культуры Румынии Диана Бачуна, организаторы выставки: Послы Индии, Ирана, Казахстана, Турции Туркменистана, а также Менеджер Национального музея деревни им.Димитрие Густи г-жа Паулина Попоиу, а за официальной частью последовал концерт.

В музыкальной части торжества, туркменская сторона выступила перед зрителями с национальными музыкально-фольклорными произведениями на дутаре. Украсили праздник зажигательные ритмы туркменского народного танца куштдепди, исполненный фольклорной группой.

Особое внимание гостей привлекла развернутая в Музее национальная выставка, посвященная культурному наследию стран участниц. На стенде Посольства Туркменистана были представлены элементы культурного достояния и экономические достижения страны.

Посетители музея получили уникальную возможность ознакомиться с национальными костюмами, традиционными ручными работами и вышивками туркменских мастериц. Туркменские ковровые изделия и музыкальные инструменты заняли центральное место в экспозиции.

Прекрасным дополнением выставки стал фото-этюд, который рассказал о богатом культурно-историческом наследии страны, духе туркменского народа, традициях и обычаях.

Посетители также имели возможность ознакомиться с научными трудами Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, также с другими информационными материалами о стране.

Изюминкой мероприятия стала «Кухня Новруза», которая продемонстрировала национальные кухни всех стран участниц.

Проходят века и тысячелетия, но роль этого праздника, перешагнувшего исторические рубежи, по сей день имеет важное значение в жизни многих народов. Оставаясь немеркнущей жемчужиной, Новруз продолжает дарить нам радость от красоты и добра, всей своей живой сутью призывая к дружбе, братству, единству, новым свершениям. ///nCa, 23 марта 2024 г.