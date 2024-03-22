Туркменские и Российские специалисты по логистике налаживают партнерские связи

Ассоциация «Туркмен Логистика», которая объединяет более 150 транспортно-логистических и экспедиторских компаний, в феврале текущего года подписала Меморандум с Ассоциацией «Афанасий Никитин» Российской Федерации. Об этом в своей статье в газете «Нейтральный Туркменистан» сообщает Акмухаммет Юсубов, старший координатор Ассоциации «Туркмен Логистика».

Документ нацелен на оказание содействия друг другу по развитию экспедиторской отрасли и транспортной логистики как на двусторонней, так и региональной основе.

Аналогичные соглашения о партнёрстве и сотрудничестве Ассоциация «Туркмен Логистика» уже имеет с Ассоциациями почти 20 стран Европы, Азии и СНГ.

Ассоциация «Афанасий Никитин» объединяет участников аграрных и логистических проектов транспортного коридора Волга–Индийский океан (МТК Север–Юг). Ключевой проект Ассоциации – организация в Волго-Каспийском регионе единой производственной и транспортно-логистической структуры, ориентированной на экспорт продукции АПК Поволжского и Каспийского регионов в страны Персидского залива и в страны, примыкающие к Индийскому океану, с использованием потенциала транспортно-логистического коридора Волга–Каспий–Иран–Индийский океан и МТК Север–Юг. Для зарубежных партнёров этот проект даёт выход на внутренний российский рынок и возможности вхождения в аграрный, транспортный и логистический бизнес на территории России.

Для Туркменистана развитие сотрудничества в транспортной сфере представляет собой стратегический императив, поскольку в новых геополитических условиях укрепление транспортной связуемости способствует развитию региональной торговли и экономической интеграции. В этом плане показательно, что транспортный комплекс является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики страны.

Ассоциация «Афанасий Никитин» пригласила туркменских партнёров принять участие в Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2024», который состоится в апреле в Астрахани.

Работа форума в этом году будет направлена на выработку эффективных бизнес-стратегий в условиях глобальных изменений грузопотоков и превращения Каспийского региона в ключевой узел магистральных транспортных направлений Большой Евразии.

Особое внимание предполагается уделить практическим вопросам интеграции транспортных систем прикаспийских стран СНГ и Туркменистана, а также формированию устойчивых международных транспортно-логистических цепочек в рамках МТК Север–Юг.

В данном контексте особенно актуально и высоко в настоящий момент звучит оценка экспертами портовой инфраструктуры Туркменистана. Как известно, из трёх основных маршрутов, выделенных в стратегии развития МТК Север–Юг, два проходят через Туркменистан. Это Транскаспийский – через Каспийское море морским и речным транспортом из портов Астрахань, Алия и Махачкала по Волге в туркменский и иранские порты. И восточный – через Казахстан и Туркменистан автомобильным и железнодорожным транспортом.

Туркменистан и планы её развития соответствуют задачам и целям общей работы с растущими грузопотоками, а грузовые дворы и комплексы станции Этрек готовы к перевалке грузов с широкой колеи на железнодорожное полотно Ирана, подчёркивают эксперты и делают вывод о том, что Туркменистан может стать важным транспортным хабом будущего на маршрутах Восток–Запад, Север–Юг и в обратных направлениях.

Таким образом, для международного транспортного коридора Север–Юг вовлечённость логистического потенциала Туркменистана открывает новые системозначимые перспективы развития и позволит эффективнее формировать глобальные логистические маршруты и цепочки поставок по МТК Север–Юг, в котором Туркменистан играет всё возрастающую и неоспоримую роль. ///nCa, 22 марта 2024 г.