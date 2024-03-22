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Туркменистан и Италия намерены расширять двустороннее сотрудничество

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20 марта 2024 года делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находилась в Итальянской Республике.

В ходе визита в Риме состоялись переговоры туркменской делегации с Вице-премьером, Министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Министры иностранных дел обсудили развитие двусторонних отношений по политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному направлениям. Отмечено позитивное взаимодействие в рамках международных организаций, в частности ООН.

Стороны также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.

В рамках встречи состоялось подписание Программы сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистан и Италии на 2024-2025 годы.

Ашхабад и Рим нацелены на углубление культурных связей

20 марта 2024 года туркменская делегация провела встречу с руководством мэрии города Рим.

Стороны констатировали важность сотрудничества между Туркменистаном и Италией в различных направлениях с акцентом на культурно-гуманитарные связи. При этом отмечено успешное долгосрочное взаимодействие стран в области археологии и поддержании культурного наследия.

В рамках встречи состоялось подписание документа о проведении археологической выставки Туркменистана в Капитолийском музее Рима в 2025 году.

В Римме прошли переговоры с представителями международных организаций

В рамках визита в Рим Мередов встретился с Президентом Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио.

Стороны обсудили актуальное развитие и перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли между Туркменистаном и данной организацией.

В тот же день состоялась встреча туркменской делегации с заместителем Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина.

Стороны обсудили совместные текущие и планируемые проекты. В ходе встречи особо отмечалась заинтересованность Туркменистана в укреплении сотрудничества в области продовольственной безопасности в контексте изменения климата.

Стороны договорились изучить новые направления сотрудничества в области сельского хозяйства. ///МИД Туркменистана

 

 

 

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