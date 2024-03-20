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ЮНИДО и Туркменистан подписали знаковое соглашение об укреплении кооперации

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Генеральный директор Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Герд Мюллер и заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подписали базовое соглашение о сотрудничестве – это знаковый документ, определяющий условия оказания технической помощи ЮНИДО, сообщается в пресс-релизе организации.

“Я уверен, что этот важный шаг в нашем сотрудничестве еще больше укрепит давнее партнерство между ЮНИДО и Правительством Туркменистана и откроет путь для новых конкретных мероприятий в области технического сотрудничества”, – сказал Мередов.

Основная цель соглашения заключается в оказании дальнейшего содействия правительству в достижении его целей в области промышленного развития и повышении общей эффективности деятельности организации путем укрепления правовой базы кооперации.

По мнению Мюллера, базовое соглашение о сотрудничестве обеспечит прочную правовую основу для текущей и будущей деятельности и поможет нам расширить наш портфель совместных инициатив.

Об успешном опыте сотрудничества ЮНИДО с Правительством Туркменистана свидетельствует эффективная реализация проектов, направленных на поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ в поддержку выполнения Туркменистаном своих обязательств по Монреальскому протоколу.

Подписание базового соглашения о сотрудничестве открывает путь для новых инициатив, особенно в области устойчивого городского развития, с акцентом на подход “Умный город”.

Пионером этого подхода стала разработка умного города Аркадаг при поддержке ЮНИДО и других учреждений ООН в 2023 году.

В ЮНИДО отмечают, что опираясь на опыт ЮНИДО в области цифровой трансформации и зеленого перехода, соглашение с Туркменистаном знаменует собой новый шаг в давнем партнерстве, направленном на ускорение всеобъемлющего наращивания потенциала, передачу технологий, знаний и решений в целях содействия национальному промышленному развитию и экономическому росту. ///nCa, 20 марта 2024 г.

 

 

 

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