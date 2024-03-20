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В МИД Туркменистана состоялась встреча с Послом Азербайджана

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19 марта 2024 года Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисметом Физули оглы Гезаловым.

В контексте развития двусторонних отношений дипломаты обсудили широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием политического диалога между Туркменистаном и Азербайджаном, активизацией контактов между внешнеполитическими ведомствами, а также расширением гуманитарных и культурных связей.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по наиболее важным аспектам взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику развития торговых, топливно-энергетических и транспортно-логистических связей двух стран.

Особое внимание было уделено участию азербайджанских делегатов на международных мероприятиях, запланированных в текущем году в рамках объявленного в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и по случаю объявления города Анау – столицей тюрского мира 2024 года. ///МИД Туркменистана, 19 марта 2024 г.

 

 

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