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Армения примет участие в мероприятиях Туркменистана, посвященных 300-летнему юбилею Махтумкули

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Делегация Армении примет участие в международных мероприятиях в Туркменистане, посвященных 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Этот вопрос был в числе обсуждаемых в ходе встречи 19 марта 2024 года в МИД Туркменистана заместителя министра иностранных дел Ахмеда Гурбанова с Послом Республики Армения в Туркменистане Рубеном Харазяном.

Дипломаты обсудили ключевые аспекты двустороннего партнёрства, обменялись мнениями по перспективным направлениям сотрудничества, в том числе проведение очередного заседания Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству в текущем году.

В плане развития торгово-экономических отношений были названы топливно-энергетический комплекс и энергетическая отрасль.

Стороны выступили за активизацию сотрудничества между коммерческими структурами двух стран и организацию взаимных визитов бизнес-делегаций.

Также акцент был сделан на развитии плодотворных контактов по линии образования, науки и культуры. ///nCa, 20 марта 2024 г.

 

 

 

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