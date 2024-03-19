Национальный Лидер туркменского народа и глава турецкой компании «Rönesans Holding» обсудили текущие и перспективные проекты

В понедельник, 18 марта, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком. В ходе встречи обсуждено нынешнее положение двусторонних связей и перспективы развития сотрудничества.

Аркадаг отметил, что в Туркменистане ведётся масштабная работа в рамках Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах.

Как указал Бердымухамедов, колоссальные возможности для реализации крупных совместных проектов открываются в рамках четвёртого этапа освоения газового месторождения Галкыныш.

Он также отметил, что турецкие бизнесмены могут принять участие в реализации проектов развития химической индустрии и второй очереди строительства города Аркадаг.

Далее, Аркадаг поинтересовался ходом строительства 1-й Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны Туркменистана.

Ылыджак сообщил, что строительство образовательного учреждения продолжается ускоренными темпами. Школа будет сдана в эксплуатацию в начале учебного года 2024/2025.

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что в активизации взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Турцией главным фактором выступает историко-культурная и языковая общность двух народов.

В свою очередь, глава компании «Rönesans Holding» констатировал готовность внести вклад в реализацию программных реформ в Туркменистане. ///nCa, 19 марта 2024 г.