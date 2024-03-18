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В Туркменистане стартовала озеленительная кампания

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В субботу, 15 марта, во главе с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в Туркменистане началась весенняя кампания по озеленению, в рамках которой планируется высадить 3 миллиона саженцев по всей стране в этом году.

1,5 миллиона саженцев планируется посадить в городах Аркадаг и Ашхабад, остальные же будут посажены в велаятах страны.

Глава государства посадил дерево в предгорьях Копетдага. Поддержав это важное дело, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов также принял участие в акции, высадив дерево на проспекте Арчабиль в городе Ашхабад.

В озеленительной акции приняли участие руководители министерств, главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

В первый день озеленительной акции всего было высажено 594 892 саженца лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда, а также произведён уход за свыше 2,3 миллионами деревьев.

Подобные озеленительные кампании традиционно в Туркменистане проходят осенью и весной. В рамках кампании высаживаются хвойные, лиственные и фруктовые деревья по всей стране.

Ежегодно в стране высаживают до 3 миллионов саженцев.

Всего в Туркменистане функционируют более сотни питомников, где выращивается рассада деревьев, кустарников и многолетних декоративных растений. В настоящее время во флоре страны зарегистрировано 3140 видов высших растений. За последние 22 года в стране было высажено свыше 150 миллионов деревьев. ///nCa, 18 марта 2024 г. (фото – TDH)

 

 

 

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