Исторический момент: Первый Посол Туркменистана прибыл в Австралию

12 марта 2024 года в Доме Правительства в г.Канберра состоялась церемония вручения верительных грамот Посла Туркменистана в Австралии Атадурды Байрамова (с резиденцией в Токио) Генерал-губернатору Австралийского Содружества Дэвиду Херли.

В ходе беседы Посол А.Байрамов передал слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера Туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, направленные в адрес Генерал-губернатора Австралийского Содружества, а также подтвердил заинтересованность туркменской стороны в стремлении к углублению дружественных отношений между Туркменистаном и Австралией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Генерал-губернатор в ответ выразил глубокую признательность за теплые приветствия и пожелания, направленные в его адрес. Он отметил историческое значение назначения первого Посла Туркменистана в современной истории взаимоотношений Австралии и Туркменистана.

В завершении встречи, Генерал-губернатор передал приветствия Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному лидеру Туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. А также выразил наилучшие пожелания народу Туркменистана, подчеркивая важность сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами.

Посол Туркменистана провел ряд встреч в правительстве Австралии

В рамках продолжающего визита в Австралию, новоназначенный Посол Туркменистана А.Байрамов провел ряд рабочих встреч с высокопоставленными представителями австралийского правительства.

Первая встреча состоялась с Заместителем министра иностранных дел и торговли Австралии Тимом Уоттсом.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Австралией в политико-дипломатических, экономических и культурно-гуманитарных сферах. Детально обсуждалась возможность организация взаимных визитов на самом высоком уровне и проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Далее, прошла встреча с Мишель Чан, Заместителем секретаря по работе Группы Южной и Юго-Восточной Азии и главой Бюро Юго-Восточной Азии Министерства иностранных дел и торговли Австралии. В ходе обсуждения по многих направлениям по активизации и реализации двустороннего сотрудничества, позволило выявить общие интересы и направления для дальнейшего взаимодействия.

Сфера образования стала следующей темой встречи с Заместителем секретаря Министерства образования Австралии Ванессой Лапторн. В рамках встречи затронуты возможности сотрудничества в сфере образования, академических обменов и научных исследований между учебными заведениями Туркменистана и Австралии.

Перспективной была встреча с Майклом Белчамбером, советником министра по вопросам изменения климата и энергетики Австралии. Обсуждался вопрос сотрудничества в области экологии, включая обмен опытом и трансфер технологий для более эффективного использования природных ресурсов и борьбы с изменением климата.

В целом все встречи с представителями различных ведомств Австралии стали следующим важным шагом в расширении дипломатических отношений между двумя странами. ///МИД Туркменистана, 15 марта 2024 г.