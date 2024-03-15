ЕБРР готов и далее привлекать инвестиции в экономику Туркменистана

14 марта 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Марком Боуманом.

На переговорах обсуждались приоритетные направления сотрудничества с целью дальнейшего улучшения инвестиционного климата Туркменистана, вопросы международного сотрудничества и практической имплементации новых совместных проектов с применением передового опыта и инновационных технологий в реализуемых совместно с ЕБРР проектах.

Детально рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, информационных технологий, возобновляемых источников энергии, изменение климата и поддержки национальных экспортно-ориентированных компаний, которые отражены в Страновой стратегии ЕБРР по Туркменистану на период 2019-2024 годы.

В ходе встречи М.Боуман отметил, что за годы сотрудничества проделана большая работа в области развития частного сектора, укрепления финансовой базы государственных и частных учреждений, совершенствования транспортного сообщения в регионе. В этой связи отмечено, что ЕБРР готов и далее содействовать привлечению прямых иностранных инвестиций для поддержки диверсификации экономики Туркменистана./// МИД Туркменистана