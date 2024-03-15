News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Посол Туркменистана в Беларуси посетил Витебский Государственный Медицинский Университет и встретился с туркменскими студентами

Посол Туркменистана в Беларуси посетил Витебский Государственный Медицинский Университет и встретился с туркменскими студентами

By

13 марта 2024 года Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев встретился с руководством Витебского Государственного Медицинского Университета.

На встрече был обсужден широкий спектр вопросов, посвященных условиям обучения и быта студентов из Туркменистана в университете, экспорту образовательных услуг, сотрудничеству ВГМУ с университетами Туркменистана.

В ходе визита Шагулыев ознакомился с историей университета, материально-технической базой, организацией учебного процесса.

Делегация Посольства также встретилась со студентами из Туркменистана. Их всего 89 человек.

“Цель моего визита в это учебное заведение – ознакомиться с условиями обучения, быта туркменских студентов, а также я хочу довести до них последнюю информацию о главных событиях в жизни их родной республики. И, в частности, рассказать о мероприятиях по случаю широкого празднования 300-летия великого поэта и мыслителя Туркменистана, выдающегося представителя тюркского мира Махтумкули Фраги,” – рассказал Посол в интервью порталу «Витьбичи».

«Весь 2024 год проходит в Туркменистане под эгидой этого юбилея. Среди важных мероприятий в мае в Ашхабаде намечается встреча министров культуры многих стран, в октябре – приглашаются руководители государств, правительств многих стран, в том числе и Беларуси. В столице намечается открытие 60-метрового памятника народному поэту Махтумкули. В этой аллее будет открыто также 20 памятников великим людям других стран, символом Беларуси станет Янка Купала», – добавил он.///nCa, 15 марта 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Посол Туркменистана в Румынии встретился с туркменскими студентами в Бухаресте
  2. Посол Туркменистана в Румынии посетил Нефтегазовый университет в Плоешти
  3. Французский путешественник и писатель Седрик Гра встретился с туркменскими студентами
  4. Астраханский Государственный Университет налаживает сотрудничество с вузами Туркменистана
  5. Посол ОАЭ укрепляет культурные и образовательные связи с туркменскими студентами
  6. Туркменский государственный университет имени Махтумкули и Словацкий технологический университет укрепляют сотрудничество
  7. Астраханский Государственный Университет и Туркменистан – стратегические партнёры
  8. Туркменский Государственный Университет принял участие в съезде Евразийской ассоциации университетов в Москве
  9. Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева и туркменские вузы готовят ряд соглашений
  10. Азербайджанский Университет ADA и Институт международных отношений МИД Туркменистана провели встречу
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan