Посол Туркменистана в Беларуси посетил Витебский Государственный Медицинский Университет и встретился с туркменскими студентами

13 марта 2024 года Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев встретился с руководством Витебского Государственного Медицинского Университета.

На встрече был обсужден широкий спектр вопросов, посвященных условиям обучения и быта студентов из Туркменистана в университете, экспорту образовательных услуг, сотрудничеству ВГМУ с университетами Туркменистана.

В ходе визита Шагулыев ознакомился с историей университета, материально-технической базой, организацией учебного процесса.

Делегация Посольства также встретилась со студентами из Туркменистана. Их всего 89 человек.

“Цель моего визита в это учебное заведение – ознакомиться с условиями обучения, быта туркменских студентов, а также я хочу довести до них последнюю информацию о главных событиях в жизни их родной республики. И, в частности, рассказать о мероприятиях по случаю широкого празднования 300-летия великого поэта и мыслителя Туркменистана, выдающегося представителя тюркского мира Махтумкули Фраги,” – рассказал Посол в интервью порталу «Витьбичи».

«Весь 2024 год проходит в Туркменистане под эгидой этого юбилея. Среди важных мероприятий в мае в Ашхабаде намечается встреча министров культуры многих стран, в октябре – приглашаются руководители государств, правительств многих стран, в том числе и Беларуси. В столице намечается открытие 60-метрового памятника народному поэту Махтумкули. В этой аллее будет открыто также 20 памятников великим людям других стран, символом Беларуси станет Янка Купала», – добавил он.///nCa, 15 марта 2024 г.