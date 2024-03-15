Делегация Международного торгового центра и Государственная Таможенная Служба Туркменистана обсудили новые и текущие проекты

13 марта 2024 года в Государственной таможенной службе Туркменистана состоялась встреча с делегацией Международного торгового центра (МТЦ), сообщается на официальном вебсайте службы.

Делегацию возглавила Елена Бутримова, начальник отдела Восточной Европы и Центральной Азии МТЦ.

В ходе встречи стороны обсудили аспекты взаимодействия МТЦ с Государственной таможенной службой Туркменистана (ГТСТ) в рамках осуществляемых проектов. С 2020 года в рамках инициативы Ready4Trade Центральная Азия, финансируемого Европейским Союзом, МТЦ оказывает поддержку Туркменистану в разработке информационного портала по упрощению торговых процедур, куда свой вклад привнесла таможенная служба Туркменистана.

Новый проект «Устойчивость торговли и интеграция» также финансируемый ЕС, направлен на интеграции малых и средних предприятий Туркменистана в международную торговлю. Один из компонентов нового проекта «Улучшение экосистемы для содействия инвестициям и развития электронной коммерции» будет запущен в июне 2024 года, в рамках которого планируется содействие в вопросах цифровизации таможенных процедур.

В этом контексте делегация МТЦ была проинформирована о деятельности ГТСТ в области цифровизации. Было отмечено, что в таможенных органах Туркменистана активно идёт цифровая трансформация.

В декабре 2023 года в пилотном режиме был запущен проект «Единое окно для экспортно-импортных операций», успешно работает система TIR-EPD, расширяется информационное взаимодействие с таможенными администрациями других стран.

Международный торговый центр — агентство по техническому сотрудничеству Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию и Всемирной торговой организации, занимающимся операционными и ориентированными на предпринимателей аспектами развития торговли.///nCa, 15 марта 2024 г.