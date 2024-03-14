В Турции состоялся Диалог по центральноазиатским проектам взаимосвязанности при поддержке международных финансовых институтов

11-12 марта 2024 года в Стамбуле, Турция, состоялся региональный диалог по проекту центральноазиатской связуемости, направленный на выявление и оценку проектов трансграничной связности в Центральной Азии, сообщает ИБР.

Это мероприятие, организованное совместно Исламским банком развития (ИБР), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Центром многостороннего сотрудничества по финансированию развития (MCDF) стало значительным шагом на пути развития регионального экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии.

Основные цели мероприятия включали информирование заинтересованных сторон о ходе оценочной работы, сбор отзывов об обоснованности выявленного длинного списка проектов. Мероприятие также было призвано выработать дальнейшие шаги сотрудничества и активного участия государственных структур и потенциальных инвесторов.

В своем вступительном слове г-н Ибрагим Шукри, глава регионального центра ИБР в Алматы, подчеркнул: “Центральная Азия должна укрепить свои позиции в качестве важнейшего центра трансконтинентальной торговли, чтобы обеспечить беспрепятственные торговые потоки между крупнейшими мировыми экономиками. С этой точки зрения наши усилия по продвижению центральноазиатской инициативы связуемости являются правильным шагом, предпринятым в нужное время”.

На мероприятии были изложены цель, предпосылки и задачи диалога, подчеркнута важность укрепления сотрудничества между ключевыми заинтересованными сторонами для поддержки выявления и оценки приоритетных проектов трансграничной связи в Центральной Азии.

За прошедший год совместная рабочая группа в составе АБИИ, ИБР и Центра многостороннего сотрудничества по финансированию развития провела стратегическое картирование для определения ключевых инфраструктурных секторов в Центральной Азии, которые могут усилить внутрирегиональную связь.

Транспорт и логистика, энергетика и цифровая связь были определены в качестве приоритетных секторов для рассмотрения инвестиций.

Региональный диалог по центральноазиатскому проекту связуемости заложил базис для будущих инвестиций и реализации приоритетных трансграничных проектов в Центральной Азии.

В двухдневном мероприятии приняли участие 23 официальных лица из пяти стран Центральной Азии, а именно Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители ИБР, АБИИ и Центра многостороннего сотрудничества по финансированию развития (MCDF). ///nCa, 14 марта 2024 г.