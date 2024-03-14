Запущена вторая очередь Лебапского цементного завода – Туркменистан наращивает производство цемента

13 марта 2024 года, в среду, Президент Сердар Бердымухамедов возглавил церемонию открытия второй очереди Лебапского цементного завода мощностью 1 миллион тонн цемента в год в Койтендагском этрапе Лебапского велаята.

Первый этап завода вступил в строй в феврале 2013 года. Все эти годы на предприятии, расположенном в 350 километрах от административного центра Лебапского велаята – города Туркменабат, выпускаются наиболее востребованные марки цемента повышенной прочности.

Вторая очередь Лебапского цементного завода мощностью 1 миллион тонн цемента в год был построен по заказу Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана.

Выступая на церемонии открытия завода, Президент Сердар Бердымухамедов отметил: «В настоящее время на основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», а также Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах осуществляется масштабная работа по развитию отраслей национальной экономики, в том числе промышленности и строительного производства. Промышленность и стройиндустрия снабжают строительные площадки и население страны необходимыми строительными материалами высокого качества, в частности, цементом».

Строительство нового объекта выполнено частной туркменской компанией «Türkmen enjam».

Комплекс, включающий 38 зданий и объектов, способен производить в год 1 миллион тонн высококачественной цементной продукции, соответствующей международным стандартам, в том числе сульфатостойкого цемента.

При реализации второй очереди Лебапского цементного завода предусмотрены все производственные и бытовые условия для 250 работников.

Как сообщил Президент, в текущем году в Бахерденском этрапе Ахалского велаята планируется ввести в строй ещё один новый объект – вторую очередь Бахерденского цементного завода, который также будет производить 1 миллион тонн высококачественной цементной продукции в год.

Новый завод был удостоен сертификата на соответствие международно признанным стандартам, действующим в Германии. Сертификат вручил представитель компании «Thyssenkrupp Polysius GmbH» – главный инспектор по установке оборудования Мате Ресетар.

Компания Polysius выполнила контроль за строительными работами вводом в эксплуатацию второй линии цементного завода в Лебапе.

«Вместе с нашими партнёрами из Туркменистана мы очень много работали над тем, чтобы завод стал важной частью промышленности вашей страны, и я рад видеть сегодня впечатляющие результаты наших совместных усилий», – сказал Мате Ресетар.

Как было подчёркнуто, компания «Thyssenkrupp Polysius GmbH», разрабатывающая передовые техно­логические решения поставленных задач посредством ноу-хау и инновационных технологий, выражает большую заинтересованность в установлении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном и проявляет всемерную готовность внести свой вклад в дальнейшее успешное развитие туркменской экономики.

Отмечалось, что установленное оборудование и инженерные работы, выполненные компанией «Thyssenkrupp Polysius GmbH» в рамках проекта строительства второй очереди Лебапского цементного завода, полностью соответствуют международным стандартам, а именно: промышленным стандартам Германии – DIN, стандартам цементной промышленности, стандартам IEC (Международной электротехнической комиссии) и стандартам ISO.

Следует отметить, что главными критериями при реализации данного проекта стало обеспечение полной автоматизации всех производственных процессов, обеспечение экологичности и соблюдение всех природоохранных норм.

Согласно расчётам количество выделяемых в процессе производства вредных веществ существенно меньше допустимых концентраций. Для улавливания и очистки выбрасываемой в воздух пыли используются мощные фильтры.

В отношении обеспечения сырьем завод расположен в самом выгодном положении, поскольку этот регион располагает большими запасами основных видов сырья. Этот определяющий фактор позволит обеспечить бесперебойную работу производства и снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Для контроля за производственным процессом и качеством продукции на новом заводе созданы лаборатория и отдел технического контроля. Кроме того, здесь также будет действовать собственная ремонтная мастерская.

Президент Сердар Бердымухамедов передал директору цементного завода ключи от новой мощной спецтехники, которая будет задействована на производстве.

В этот же день глава государства возвратился в Ашхабад. ///nCa, 14 марта 2024 г. (фото – TDH)

Несколько фото с торжества открытия завода: