Транзит грузов через Туркменистан вырос на 206% за последние три года

С начала 2020 года объем транзитных грузов через Туркменистан взлетел на 206% или в три раза, что свидетельствует о его растущей роли как важного транзитного узла на Шелковом пути. Об этих данных сообщает Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

При этом автомобильные перевозки увеличились на 585%, а объем ж/д перевозок грузов вырос на 104%.

Благодаря удобному географическому расположению Туркменистана и его развивающемуся транзитному потенциалу объем перевозки грузов через страны в последние годы растет большими темпами. В 2023 году транзит грузов через территорию Туркменистана по сравнению с 2022 годом вырос на 17%.

Рост транзитных грузопотоков за февраль текущего года также сохранился. За январь-февраль 2024 года этот показатель увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Для повышения привлекательности транзитных коридоров, проходящих через территорию нашей страны, и привлечения дополнительных транзитных грузопотоков постоянно совершенствуется инфраструктура на приграничных таможенных постах.

Полная автоматизация таможенных процедур и использование современного оборудования при таможенном досмотре обеспечивают бесперебойную перевозку транспортных средств через таможенные посты Туркменистана. Поэтому в последние годы наблюдается повышенный интерес перевозчиков к транзитным маршрутам через территорию Туркменистана. ///nCa, 13 марта 2024 г.