Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на 15-ом заседании Совета старейшин Организации тюркских государств

(г. Ашхабад, 12 марта 2024 года)

Уважаемые старейшины!

Ещё раз благодарим Вас за принятие нашего приглашения участвовать в сегодняшнем заседании. Здесь мы видим уважаемых, мудрых и достойных представителей тюркских народов. Пользуясь случаем, хочу от всего сердца поздравить всех вас с началом священного месяца Ораза!

На последнем заседании Совета старейшин прозвучал ряд важных предложений, в том числе о проведении очередного, 15-го заседания Совета в Ашхабаде в 2024 году. Это предложение в Туркменистане было встречено с чувством воодушевления и высокой ответственности.

Хочу подчеркнуть, что Совет старейшин имеет очень важное значение. Совет способствует объединению тюркских народов вокруг нашего богатого исторического наследия, традиций, обычаев и нравственных устоев, сформировавшихся на протяжении веков. Совет старейшин является мудрым помощником и советчиком в работе Организации тюркских государств и их руководителей. Наш жизненный опыт, знания способствуют принятию на государственном уровне продуманных, дальновидных решений. Помогает правильно оценить различные вопросы внутренней и международной жизни. Совет оказывает неоценимую услугу в воспитании нашей молодёжи, избрании ею правильного пути.

Наша работа – один из нерушимых столпов единства, братства и взаимной поддержки тюркских народов, что особенно важно в нынешнее время. В целом надеюсь, что Совет старейшин станет важной частью деятельности Организации тюркских государств в общественном, социально-гуманитарном и культурном направлениях. Он должен способствовать выполнению решений и договорённостей, достигнутых на государственном уровне.

Оказывая содействие международным гуманитарным отношениям Организации, Совет должен активно участвовать в народной дипломатии. В этой связи перед нами стоят большие задачи, и есть широкие возможности для совместной работы. Сегодня я хотел бы ещё раз отметить, что Туркменистан твёрдо нацелен на тесное сотрудничество в рамках Совета. Мы будем активно участвовать в планировании и организации мероприятий, содействовать дальнейшему повышению авторитета и значимости Совета старейшин.

Уважаемые участники заседания!

Как я уже отметил, единство и солидарность тюркских государств очень важны в нынешних непростых международных условиях. Укрепление братских отношений между нашими народами имеет особое, первостепенное значение. Эти концепции должны лежать в основе всех совместных проектов и инициатив.

Общая стратегия Организации тюркских государств, в том числе и по важным международным вопросам, должна быть решающей. Тесное и эффективное сотрудничество тюркских государств является важным условием их экономического роста, благосостояния и конкурентоспособности. Налаживая наши отношения на основе требований сегодняшнего дня, важно опираться на общий фундамент развития.

Руководствуясь многовековым позитивным опытом, мы поддерживаем историческую преемственность, что даёт свои результаты. В нынешних геополитических и экономических условиях необходимо восстановить функции и роль наших народов и государств. Осознавая это, Туркменистан руководствуется необходимостью сделать сотрудничество в рамках Организации тюркских государств последовательным и долгосрочным, уделить особое внимание перспективным направлениям.

Энергетика – одно из этих направлений. Туркменистан считает необходимым создать эффективную, надёжную, самодостаточную модель сотрудничества в общих нестабильных условиях мировых энергетических рынков. Это обеспечит растущие энергетические потребности наших стран. Туркменистан, один из крупнейших производителей энергоресурсов, готов поставлять их в братские страны, увеличивать их объёмы. В настоящее время наша страна поставляет электроэнергию в Узбекистан и Кыргызстан. Есть также планы по реализации при участии этих стран крупных проектов по отправке туркменского природного газа по восточному направлению.

У нас также есть хорошие возможности для экспорта туркменского природного газа и электроэнергии в Казахстан, Азербайджан и Турцию. Мы готовы и дальше оказывать помощь братским странам в обеспечении энергетической безопасности. В будущем можно будет создать постоянно действующую комплексную систему передачи энергии. В этом случае тюркские государства смогут в полной мере воспользоваться преимуществами географической близости, ресурсного потенциала и средств поставки.

В сотрудничестве тюркских государств приоритетное место отведено транспортной сфере. Мы должны приступить к созданию единой транспортной стратегии. Консолидация усилий позволит нам достичь договорённостей с нашими международными партнёрами и крупными инвесторами в этой сфере. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что стратегия Туркменистана по восстановлению Великого Шёлкового пути имеет очень важное значение. В данном направлении основная роль принадлежит тюркским государствам.

«Тюркский пояс» много веков назад оказал значительное позитивное влияние на прогресс человечества. Он географически связал развитие восточной и западной культур, став местом широкого обмена знаниями и достижениями в различных областях. Эти процессы, продолжавшиеся сотни лет, затронули десятки народов и государств, историческая судьба которых во многом определялась соседством с тюркским миром.

На мой взгляд, сейчас следует говорить о переосмыслении и адаптации к этой великой исторической миссии тюркских народов. Посредством этого необходимо создать новую структуру сотрудничества на Евразийском пространстве. Определив его основные направления в политике, экономике, торговле, культуре, мировоззрении, необходимо придать этой работе характер устойчивости и последовательности.

Уважаемые старейшины!

Гуманизм является приоритетным аспектом нашей работы в Совете. Наши народы отличаются общностью языка, культуры и исторических корней. Мы никогда не откажемся от своих корней, которые в крови и генах наших народов, от верности семейным узам, уважения к родителям и старшим. Мы не изменим приверженности принципам почитания традиций и обычаев, патриотизма, долга.

Сегодня, наряду со значимостью укрепления дружбы и взаимопонимания между тюркскими народами, также важно передать молодым поколениям наш опыт, тысячелетнее духовное наследие. Нужно воспитать в молодёжи любовь к своему прошлому, подготовить её к достижению успехов на благо человека, Родины. Я вижу в этом одну из главных функций работы Совета, его роль в поддержке государственных усилий в данной области.

Как известно, в текущем году в Туркменистане и за рубежом отмечается 300-летие со дня рождения нашего великого мыслителя и поэта Махтумкули Фраги. Эта дата будет также широко отмечаться в тюркских государствах, что, безусловно, закономерно. Ведь Махтумкули – гордость не только туркменского народа. Он – гордость всего тюркского мира, образец благородства, мужества, честности, открытости и отваги, присущих нашим народам. Восхваляя именно эти качества, Махтумкули мечтал о величии и процветании наших народов. Сегодня мы вместе идём по определённому им пути.

Уважаемые участники заседания!

Дорогие старейшины!

В ходе заседания мы обменялись мнениями по совершенствованию деятельности Совета старейшин, повышению эффективности работы Организации тюркских государств и активизации сотрудничества между нашими братскими странами, озвучили множество новаторских взглядов и конкретных инициатив.

В частности, учитывая сложные тенденции развития современного общества, важной частью международного сотрудничества является пропаганда среди тюркских народов высокой нравственности, гуманности, справедливости, порядочности и уважения, а также воспитание достойного молодого поколения.

Дорогие друзья!

Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить задачи, которые позволят братским тюркским народам идти по пути процветания и благополучия.

Я твёрдо верю, что рекомендации и принятые соответствующие решения в ходе заседания Совета старейшин непременно послужат дальнейшему сближению наших народов и выработке вектора развития Организации тюркских государств.

Пользуясь случаем, желаю всем вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, успехов в осуществляемой благородной работе. ///TDH, 12 марта 2024 г.