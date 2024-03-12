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В Алматы состоится бизнес-диалог США-Центральная Азия

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13-15 марта в Алматы, Казахстан, состоится первый бизнес-диалог в формате США-Центральная Азия (Форум B5+1).

Форум B5+1 был инициирован в рамках программы под названием “Улучшение бизнес-среды в Центральной Азии” (IBECA), которой руководит Центр международного частного предпринимательства (CIPE) – филиалом Торговой палаты США (USCC) при финансировании Госдепартамента США.

При поддержке Госдепартамента США CIPE возглавила инициативу создания платформы делового диалога B5+1, параллельной дипломатической работе C5+1.

Предстоящий в Алматы форум предоставит площадку для ключевых представителей каждой из заинтересованных сторон, чтобы озвучить свои отзывы о решениях для ведения бизнеса в регионе и обсудить возможности для экономического роста и взаимосвязанности.

Вот уже более года CIPE и ее партнеры по всей Центральной Азии проводят круглые столы с бизнес-группами и другими основными заинтересованными сторонами для определения тем и практических мер, которые необходимо учитывать при разработке экономической политики, способствующей региональной интеграции.

CIPE провела консультации и дискуссии с более чем 500 экспертами и 400 деловыми организациями. В результате были определены пять приоритетных секторов, наиболее привлекательных для международных инвесторов и имеющих решающее значение для развития региональных рынков: транспорт и логистика, электронная торговля, туризм, зеленая и возобновляемая энергетика, агробизнес.

В первый день форума (“Взгляд в Центральную Азию”) будут изложены цели и ожидаемые результаты B5+1, а также представлены экспертные мнения о перспективах улучшения экономической интеграции и инвестиционного климата. Директивные органы поделятся видением правительств стран С5+1 по вовлечению частного сектора в достижение общих экономических целей.

Второй день (“Место Центральной Азии в мировой экономике”) предложит международную перспективу продвижения торговых и инвестиционных потоков в Центральной Азии. После основного доклада д-ра С. Фредерика Старра на тему “Центральная Азия и мир” участники дискуссии из международных институтов обсудят региональные достижения, программы экономического развития и формирующиеся партнерские отношения для укрепления экономической интеграции. Американские компании поделятся опытом инвестирования в приоритетные секторы Центральной Азии, а местные бизнес-ассоциации обсудят возможности для диалога между государственным и частным секторами для роста и выхода на новые рынки, как на национальном, так и на региональном уровнях.

В конце мероприятия будет принято совместное заявление, в котором будет закреплеено обязательство для совместной работы над общей повесткой дня, направленной на укрепление экономического сотрудничества путем улучшения доступа к инновациям, иностранным инвестициям и международным торговым потокам.

Подробнее о Форуме В5+1 здесь: https://www.cipe.org/newsroom/when-b51-is-more-than-6-connecting-business-for-regional-and-global-prosperity/ ///nCa, 12 марта 2024 г.

 

 

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