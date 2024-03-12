Посольство Туркменистана в Бельгии разжигает искру культурного вдохновения в Эйндховене

Вчера в городе Эйндховен, Нидерланды, прошло событие, озарившее культурный горизонт мира – международная культурная выставка, посвященная Всемирному дню женщин. Этот фестиваль культуры и искусства собрал в себе национальные павильоны из разных стран мира, каждый из которых стал ярким отражением национального наследия страны и ее уникального вклада женщин в развитие и продвижение культурных ценностей.

В этом калейдоскопе культур особое место занял павильон, организованный Посольством Туркменистана в Бельгии в партнерстве с модным домом «Mengli Secrets World Fashion», базирующимся в Нидерландах и специализирующимся на создании великолепной туркменской национальной одежды и ювелирных изделий. Этот павильон стал живым посланием культурного наследия Махтумкули и богатого культурного мозаика Туркменистана. Витрины павильона сияли эксклюзивными туркменскими ювелирными изделиями, музыкальными инструментами и традиционными одеяниями, а также представили гостям изысканные книги, открывающие мир туркменской культуры, истории и литературы. Гордостью экспозиции стал девиз 2024 года в Туркменистане «Кладезь разума Махтумкули Фраги», вдохновленный наследием великого поэта.

Посол Туркменистана, с гордостью представил богатую культурную мозаику страны, акцентировав внимание на неоценимом вкладе Махтумкули в литературное наследие Востока. Его рассказ стал мостом между прошлым и настоящим, подчеркнув важность сохранения культурного наследия.

Высоким пунктом мероприятия стало захватывающее дефиле моделей из Европы в туркменских национальных нарядах. Это шоу, оживленное традиционной туркменской музыкой, превратило выставку в праздник красоты и гармонии, где наряды и музыка слились в единое целое, вызвав бурю восторга и вдохновения среди присутствующих. Этот момент стал кульминацией дня, когда модели, зрители и организаторы, объединенные туркменской музыкой, встали в танце, отмечая культурное многообразие и единство.

«Parktheater» в Эйндховене на один волшебный день превратился в место, где звучали туркменские песни, а люди разных национальностей нашли общий язык в танце и музыке, подчеркивая безграничную мощь культурного обмена и празднования культурного разнообразия.

///Посольство Туркменистана в Бельгии, 12 марта 2024 г.