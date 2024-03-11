Туркменистан и Афганистан провели встречу по проекту подстанции Нур уль-Джихад

В воскресенье, 10 марта, состоялась встреча руководства афганской электроэнергетической компании «Da Afghanistan Breshna Sherkat» с начальником Управления международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан Министерства энергетики Туркменистана Мыратом Артыковым и представителями посольства Туркменистана.

Как сообщает DABS, встреча была посвящена проектам развития подстанции «Нур уль-Джихад» и линий электропередачи.

«На встрече были проведены подробные обсуждения и предоставлена ​​информация о передаче необходимого оборудования, продлении сроков завершения оставшихся работ проекта, ускорении рабочего процесса и завершенных частях подстанции Нур уль-Джихад», – говорится в пресс-релизе.

Окончательный результат предполагается довести до туркменской стороны после технических обсуждений между техническими отделами DABS и по вышеуказанным пунктам будет подготовлен и подписан совместный протокол, сообщают в DABS.

Ожидается, что модернизация подстанции «Нур уль-Джихад» в Герате параллельно с увеличением импорта электроэнергии из Туркменистана значительно уменьшит дефицит электроэнергии в Северо-западной зоне Афганистана. Решение проблемы электроэнергетического дефицита потенциально позитивно отразится на росте внутреннего производства, экономическом росте, развитии сельского хозяйства и предпринимательской деятельности в регионе. ///nCa, 11 марта 2024 г.