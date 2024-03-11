Объем грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту может достигнуть 10 млн тонн – Президент Казахстана

В перспективе объем грузоперевозок Транскаспийского международного транспортного маршрута достигнет 10 млн тонн. Для этого есть как спрос, так и технологические возможности. Об этом в интервью азербайджанскому агентству APA заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который посетит Азербайджан с официальным визитом 11-12 марта 2024 года.

Глава Казахстана назвал стратегической задачей укрепление транспортно-логистического потенциала страны.

«В новых геополитических реалиях роль наших стран в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии и Южного Кавказа», – сказал он.

Как подчеркнул Токаев, сегодня роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора, в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возросла. Об этом свидетельствует и объем грузоперевозок по данному маршруту, который в 2022 году увеличился в 2 раза, а в 2023 году – еще на 65% до 2,7 млн тонн грузов (2022 г. – 1,7 млн. тонн).

Для наращивания грузоперевозок вдоль ТМТМ Астана и Баку предпринимают комплексные шаги. Токаев напомнил, что в конце 2022 года стороны приняли Дорожную карту по синхронному устранению «узких мест» и развитию Срединного коридора по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022-2027 годы.

Кроме того, для увеличения объемов перевозок грузов железнодорожными организациями Казахстана, Азербайджана и Грузии создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., которое позволит оказывать услуги в формате «единого окна».

По мнению Президента Казахстана, перспективным также видится дальнейшее развитие маршрута и его сопряжение с другими транспортными коридорами, что обеспечит дополнительные условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном, странами Центральной Азии, ЕАЭС и Китаем.

«В целом, ТМТМ имеет большой потенциал, и, конечно, роль Казахстана и Азербайджана в осуществлении этого важного проекта весьма значительна. Развитие данной артерии будет способствовать не только расширению торговой динамики, но и усилит позиции наших стран в качестве связующего моста между Востоком и Западом», – уверен Касым-Жомарт Токаев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь: https://ru.apa.az/foreign-policy/kasym-zomart-tokaev-kazaxstan-i-azerbaidzan-vstupayut-v-novuyu-eru-sotrudnicestva-intervyu-562341

///nCa, 11 марта 2024 г.