Амударья – это не отдельная река, а единая речная система, охватывающая шесть стран

nCa Report

Амударья, самая известная река Центральной Азии, не является рекой c одним руслом – это единая речная система, охватывающая шесть, возможно, семь стран.

Эта река всегда поражала воображение путешественников и писателей. На разных языках и в разные периоды река также имела названия Оксус, Ваксу, Чаксу, Яхша, Веррод, ду Амву Синд, Джейхун (Джайхун) и др.

Название Аму происходит от древнего города-крепости Амуль, расположенной на территории современного Туркменабата (Туркменистан). Руины этого исторического города в значительной степени были изучены археологами Туркменистана.

В 2018 году внешнеполитическое ведомство Туркменистана совместно с Министерством культуры организовало для журналистов поездку по той части древнего Шелкового Пути, которая проходила через территорию Туркменистана. Отправной точкой был город Амуль, который также был стартовым пунктом для караванов, идущих на запад. Город был безопасным и обладал широкими логистическими возможностями.

Команда nCa в составе Тарика Саиди, Равили Кадыровой и Эльвиры Кадыровой входила в состав журналистов, приглашенных на поездку. Мы опубликовали подробный отчет об Амуле. Ниже приводим ссылки на наши доклады:

Журналисты ощутили сердце Великого шелкового пути – часть 1

Тарик Саиди, Равиля Кадырова, Эльвира Кадырова

https://www.newscentralasia.net/2018/06/29/zhurnalisty-oshchutili-serdce-velikogo-shelkovogo-puti-chast-1/

Журналисты ощутили сердце Великого шелкового пути – часть 2

Тарик Саиди, Равиля Кадырова, Эльвира Кадырова

https://www.newscentralasia.net/2018/07/02/zhurnalisty-oshchutili-serdce-velikogo-shelkovogo-puti-chast-2/

Журналисты ощутили сердце Великого шелкового пути – часть 3

Тарик Саиди, Равиля Кадырова, Эльвира Кадырова

https://www.newscentralasia.net/2018/07/10/zhurnalisty-oshchutili-serdce-velikogo-shelkovogo-puti-chast-3/

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Аму – это не одна река. Это интегрированная, сложная речная система, охватывающая шесть, возможно, семь стран. Это общий водный ресурс во всех смыслах этого слова.

Река образуется слиянием рек Вахш и Пяндж (Пяндж) в заповеднике Тигровая Балка на границе Афганистана и Таджикистана.

Она извивается по извилистому маршруту и заканчивается в Аральском море или на прилегающей территории.

Река является частью границ Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

Средний сток Амударьи составляет около 70-90 кубических километров в год.

Согласно исследованию, подготовленному Дэйн К. Маккинни (четвертая редакция от 18 ноября 2003 года) – «Совместное управление трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии», – общая протяженность реки составляет 2400 километров (1500 миль), а площадь ее водосборного бассейна составляет 534 739 квадратных километров (206 464 квадратных миль), обеспечивая средний сброс около 97,4 кубических километров (23,4 кубических миль) воды в год. Река судоходна на протяжении более 1450 километров (900 миль). Вся вода поступает с высоких гор на юге, где годовое количество осадков может составлять более 1000 мм (39 дюймов). Еще до начала крупномасштабного орошения высокое летнее испарение означало, что не все эти стоки достигали Аральского моря, хотя есть некоторые свидетельства того, что большие памирские ледники давали достаточно талой воды, чтобы Арал переполнился в XIII и XIV веках.

Ссылка на статью

https://www.caee.utexas.edu/prof/mckinney/papers/aral/CentralAsiaWater-McKinney.pdf

Согласно нескольким источникам, включая “Отчет экспедиции” Мока Дж. и О’Нила, К. (2004) и книге «Дом на полпути к небесам» в авторстве Колегрейва Билла (2011), существует четыре различных претендента на истинный источник Аму:

Река Памир, которая вытекает из озера Зоркуль (когда-то также известного как озеро Виктория) в горах Памира (древняя гора Имеон) и течет на запад к Кила-э-Пяндж, где впадает в реку Вахан, образуя реку Пяндж.

Река Сархад или малый Памир, стекающая с Малого Памира в верхней части Ваханского коридора

Озеро Чамактин, из которого вытекает река Аксу, которая в свою очередь становится рекой Мургаб, затем рекой Бартанг и в конце концов соединяется с рукавом Пяндж-Оксус в 350 километрах ниже по течению в Рошан-Вомаре в Таджикистане.

Ледяная пещера в конце долины Вахджир, в Ваханском коридоре, в горах Памира, недалеко от границы с Пакистаном.

В статье Википедии говорится, что 534 769 квадратных километров (206 475 квадратных миль) дренажного бассейна Амударьи включают большую часть Таджикистана, юго-западную часть Кыргызстана, северо-восточную часть Афганистана, узкую часть восточного Туркменистана и западную половину Узбекистана.

В резюме доклада Межгосударственной координационной водной комиссии (http://www.icwc-aral.uz/bwoamu.htm ) (https://web.archive.org/web/20040618150720/http://www.icwc-aral.uz/bwoamu.htm ) утверждается:

В административном отношении бассейн р. Амударьи охватывает полностью территорию Туркменистана и часть территории Республик Таджикистана и Узбекистана, Кыргызской Республики и Афганистана.

Амударья наиболее крупная по площади водосбора и водоносности река Центральной Азии, образуется слиянием рек Пяндж и Вахш. Общая ее длина от истоков реки Пяндж до Аральского моря составляет 2574 км, а от слияния с рекой Вахш — 1415 км.

Река Пяндж почти на всем своем протяжении проходит по границе Таджикистана с Афганистаном.

Притоки р. Амударья принимает только на первых 180 км. На 12 км от слияния рек Пяндж и Вахш слева впадает р. Кундуз (Афганистан), справа на 38 км р. Кафирниган, на 137 км — р. Сурхандарья, на 180 км — р. Шерабад.

Бассейн реки Амударьи является наиболее крупным по площади и водоносности в данном регионе.

Амударья относится к рекам ледниково-снегового питания, площадь ледников на правобережных водосборах составляет 7,3 тыс. км2. Площадь водосбора равна 226,8 тыс. км2.

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Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам) была принята в 1992 году. Это уникальный договор Организации Объединенных Наций о поддержке трансграничного водного сотрудничества во всем мире.

Совместное управление трансграничными реками, озерами и подземными водами имеет решающее значение для предотвращения надвигающихся водных кризисов, подчеркивают ООН и страны после 30-летнего успеха https://unece.org/media/press/368948

Поскольку 153 страны совместно используют запасы трансграничных рек, озер и подземных вод, которые составляют более 60% мирового стока пресной воды, фундаментальная роль трансграничного водного сотрудничества в интересах мира и устойчивого развития была подтверждена как на глобальном, так и на региональном уровнях, в том числе в целях устойчивого развития (ЦУР), Советом Безопасности ООН, Советом Министров африканских стран по водной стратегии на 2018-2030 годы и в выводах Совета ЕС по воде.

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Международная водная ассоциация определяет три принципа интегрированного управления водными ресурсами:

– Как мое решение / действие повлияет на доступ других пользователей к воде или на выгоды от ее использования?

– Приведет ли мое решение/ действие к наиболее эффективному использованию имеющихся финансовых и водных ресурсов?

– Как мое решение / действие повлияет на функционирование природных систем?

Подробнее об этом здесь:

Интегрированное Управление Водными Ресурсами: Основные Концепции

https://www.iwapublishing.com/news/integrated-water-resources-management-basic-concepts

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Амударья

Река Вахш

Река Пяндж

/// nCa, 11 марта 2024 г. [фото – Википедия]