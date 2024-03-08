Программа Европейского Союза укрепляет потенциал Таможенной службы Туркменистана в применении различных режимов транзита

В г. Ашхабад с 5 по 7 марта Программа Европейского Союза БОМКА 10 в сотрудничестве с ЮСАИД, провела для сотрудников Государственной таможенной службы Туркменистана семинар по различным транзитным системам, их требованиям и применению.

В ходе мероприятия состоялись презентация и обсуждение применения различных транзитных режимов (МДП и национальный транзит) в Европейском Союзе и странах Конвенции общего транзита, их общих чертах и различиях. Также семинар сопровождался последующим интерактивным обсуждением для разработки рекомендаций по дальнейшему совершенствованию и балансированию интересов экономических операторов с надлежащим таможенным контролем.

Эксперты Службы государственных доходов Латвии и ЮСАИД оказали поддержку в расширении потенциала национальных партнеров в решении проблем в применении различных режимов транзита и повышении эффективности их транзитного режима. ///BOMCA, 7 марта 2024 г.