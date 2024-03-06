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Делегация транспортного сектора Туркменистана провела переговоры с эмиратской компанией AD Ports Group

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Представители транспортно-коммуникационного сектора Туркменистана прибыли в порт Абу-Даби с рабочим визитом, сообщает Транспортно-Логистический Центр Туркменистана (TULM).

Заместитель Генерального директора Агентства транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана Б.Аннаев и Генеральный директор ОАО “Транспортно-логистический центр Туркменистана” М.Бяшимов встретились с представителями компании «AD Ports Group» ОАЭ в Абу-Даби.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в транспортно-логистической сфере, развитию портовой инфраструктуры и реализации новых инвестиционных проектов.

Особое внимание было уделено вопросам внедрения передового опыта ОАЭ в управлении портами и их цифровизации, а также налаживания сотрудничества в сфере морского транспорта, обмену мнениями касательно привлечения и развития транспортного потенциала Туркменистана и ОАЭ.

Abu Dhabi Ports владеет и управляет 10 портами и терминалами в ОАЭ. Каждый объект стратегически расположен с учетом морских, воздушных, автомобильных и железнодорожных сообщений. Компания располагает инфраструктурой мирового класса, которая постоянно обновляется с использованием самых современных технологий.

AD Ports Group благодаря постоянно расширяющейся инфраструктуре и налаженным стратегическим партнерским связям обладает мощью влияния и на глобальную торговлю.

Стороны подчеркнули, что будут приложены усилия для дальнейшего развития сотрудничества в области морских перевозок между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. ///nCa, 6 марта 2024 г. [фото – TULM]

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