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Челлендж на чтение стихов Махтумкули Фраги в Брюсселе продолжили чиновники Евросоюза

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Чиновники различных институтов ЕС, базирующиеся в Брюсселе, продолжили творческий челлендж в честь великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, запущенный Посольством Туркменистана в Бельгии.

Посол Тери Хакала, Специальный представители ЕС в Центральной Азии, а также представители Европейского Парламента, Европейской Комиссии, эксперты журнала «Diplomatic World» зачитали стих Махтумкули “Ili gözlär” (Будет искать свой народ) на различных языках – на английском, немецком, испанском и голландском.

Акция приурочена к 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

Видеоролик Творческого Челленджа доступен на страницах наших соцсетей. https://www.instagram.com/reel/C4Lfk9kObT_/?igsh=bDZkMWdiMW5yZzlo
///nCa, 6 марта 2024 г.

 

 

 

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