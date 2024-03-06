Банковский сектор Афганистана процветает, несмотря на ограничения, поддерживает экономику в движении

nCa Report

Банковский сектор Афганистана процветает, несмотря на ограничения, и поддерживает экономику в движении.

Некоторые банки Афганистана принимают участие в выставке афганской продукции, которая проходит в Ашхабаде 4-6 марта 2024 года:

AIB (Afghanistan International Bank)

Azizi Bank

Afghan United Bank

Ghazanfar Bank

Ханулла Юсуфзай, главный операционный директор, и Анвар Раза, директор по маркетингу банка “Azizi”, сообщили nCa, что их банк поддерживает присутствие в 32 провинциях Афганистана. Это крупнейший коммерческий банк в стране.

Основанный Мирвайсом Азизи 18 лет назад, банк играет решающую роль в стабилизации и развитии банковской отрасли Афганистана, способствуя тем самым укреплению национальной экономики.

Они рассказали, что банк имеет сеть из 56 филиалов, включая дополнительные отделения. По всех стране расположены 88 банкоматов банка. Банк также владеет первым полноценным исламским банком в стране – Islamic Bank of Afghanistan, который также имеет 46 филиалов и 33 банкомата по всему Афганистану.

Юсуфзай и Раза сообщили, что Банк “Azizi” оказал гуманитарную помощь миллионам нуждающихся афганцев при реализации проектов, спонсируемых различными учреждениями ООН, международными и местными НПО.

До настоящего времени банк эмитировал более 750 000 предоплаченных карт гуманитарным бенефициарам и регулярно оплачивает их через банкоматы, POS-устройства, а также отделения бесперебойного банковского обслуживания во всех филиалах. Кроме того, банк ежемесячно выплачивает более 250 000 государственных и негосударственных выплат заработной платы.

Общий размер портфеля банка составляет около 455 миллионов долларов США.

Банк наладил связи с международными организациями, такими как ООН, ЕС, различные посольства, международные НПО, транснациональные компании и крупные корпорации, импортеры/экспортеры и розничные торговцы. Azizi Bank является первым выбором всех секторов экономики Афганистана. Таким образом, Azizi Bank фокусируется как на массовом банковском обслуживании (для широких масс), так и на классовом банковском обслуживании (для нишевых сегментов), говорится на сайте Банка (https://azizibank.af )

Из 1326 сотрудников банка 12% составляют женщины.

Агентство nCa также побеседовало с Ахмадом Джавидом Вахиди, вице-президентом и руководителем отдела корпоративного и институционального банкинга AIB (Afghanistan International Bank).

Он вкратце рассказал о деятельности банка.

Это единственный афганский банк, осуществляющий международные переводы во все страны. Банк имеет 37 филиалов со штаб-квартирой в Кабуле.

Акционерами являются две афганские бизнес-группы и одна афгано-американская бизнес-группа. Банк был основан в 2004 году.

AIB работает в основном как коммерческий оптовый банк и фокусируется, среди прочего, на многосторонних организациях, структурах ООН, НПО, посольствах, иностранных вооруженных силах, афганских правительственных учреждениях, иностранных и отечественных компаниях.

Международный банк Афганистана держит на депозитах 790 миллионов долларов.

Веб-сайт AIB – www.aib.af

Ghazanfar Bank – это растущий банк. У него около 93000 клиентов, 15 филиалов и 426 сотрудников. Банк был основан 14 лет назад и охватывает 20 провинций Афганистана.

На форуме SME Finance Forum в сентябре 2023 года Ghazanfar Bank был удостоен почетного звания в номинации “Лучший финансист для женщин-предпринимателей” премии Global SME Finance Awards 2023.

Сайт Ghazanfar Bank – https://www.ghazanfarbank.com

Банк Afghan United Bank (AUB) был зарегистрирован в октябре 2007 года. Она имеет 27 филиалов в Кабуле, Нангархаре, Кандагаре, Балхе, Герате, Кундузе, Парване, Гильменде, Нимрозе, Хосте и других крупных городах Афганистана.

Банк предлагает финансовые продукты и услуги как в традиционном, так и в исламском банкинге во всех этих филиалах.

Все филиалы AUB подключены в режиме реального времени, что позволяет клиентам вносить или выводить средства из любого филиала.

Веб-сайт AUB – https://afghanunitedbank.com

В Афганистане действуют 12 банков, состоящих из 3 государственных банков, 7 частных банков и 2 филиалов иностранных банков. К небанковским учреждениям относятся валютные дилеры, поставщики финансовых услуг, учреждения электронных денег и финансовых услуг, а также компании по обмену валюты.

* * *

11 февраля 2024 года афганское агентство Pajhwok news сообщило, что афганский банковский сектор вышел из кризиса и движется в направлении развития.

В частности, репортаж сообщает о встрече между должностными лицами Da Afghanistan Bank, исполняющим обязанности министра финансов, комитетом финансовой стабильности Высшего экономического совета и акционерами.

Исполняющий обязанности председателя Da Afghanistan Bank (DAB) Хидаятулла Бадри заявил, что встреча была организована для оценки существующих проблем в банковском секторе Афганистана и поиска их решений.

Он добавил, что, проводя разумную денежно-кредитную политику, Центральному банку удалось поддержать стабильность в этом секторе и стоимость афгани, а также держать под контролем инфляцию и цены.

По его словам, в настоящее время банковский сектор Афганистана вышел из кризисной ситуации и движется в направлении развития.

Он добавил, что за последние два года Da Afghanistan Bank смог предпринять эффективные шаги в области исламского банкинга.

По его словам, весь финансовый сектор будет постепенно приведен в соответствие с принципами Ислама и шариата.

Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар заявил на встрече, что банковский сектор играет особую роль в восстановлении и развитии Афганистана.

Он добавил, что помимо многих событий в банковском секторе был решен ряд проблем, в том числе проблема ликвидности в одном или двух банках.

По его словам, Исламский Эмират предпринял конкретные шаги для решения экономических проблем народа и полностью привержен решению данных вопросов.

Исполняющий обязанности министра финансов Мулла Мохаммад Насер Ахунд заверил в сотрудничестве всех акционеров банков на собрании и добавил, что сделает все возможное для решения проблем. /// nCa, 5 марта 2024 года

Несколько фотографий со стендов банковского сектора на выставке афганской продукции в Ашхабаде:

