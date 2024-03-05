В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с Генеральным Секретарем ОБСЕ

4 марта 2024 года Председатель Меджлиса Туркменистана Дунягозель Гульманова провела встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид.

В ходе встречи Гулманова отметила, что одним из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии является развитие многолетнего и эффективного взаимодействия с международными организациями, в том числе с ОБСЕ и что из года в год расширяется сотрудничество с ОБСЕ по новым направлениям.

В свою очередь, Шмид подчеркнула, что её визит в Туркменистан связан с участием во встрече высокого уровня Генерального секретаря ОБСЕ и министров охраны окружающей среды стран Центральной Азии.

Она также подчеркнула, что в настоящее время обеспечение гендерного равенства, расширение возможностей женщин являются одними из приоритетных направлений деятельности ОБСЕ, выразила готовность к обмену опытом, связанным с совершенствованием законодательства в этом направлении. ///nCa, 5 марта 2024 г.