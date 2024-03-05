Туркменистан построит зерновой элеватор на границе с Афганистаном – запланировано строительство перегрузочного комплекса и железнодорожной линии до Герата

Высокопоставленные официальные лица Туркменистана провели встречу с афганской делегацией, посетившей Ашхабад для участия в выставке и совместном туркмено-афганском бизнес-форуме. Эта встреча состоялась 4 марта 2024 года.

Стороны обменялись мнениями о ходе реализации совместных проектов и инициатив.

Туркменская сторона сообщила, что планируется реализация проекта строительства элеватора в районе пункта пропуска Серхетабад-Тургунди на туркмено-афганской границе. Расчетная мощность которого составит 100000 тонн зерна для временного хранения. Отсюда зерно будет транспортироваться в Афганистан. Казахстан, возможно, является партнером в этом проекте.

Как сообщалось отдельно, Туркменистан также планирует построить 173-километровую железнодорожную линию от Тургунди до Герата. Началась подготовка технико-экономического обоснования.

Туркменистан за счет собственных средств и средств построит погрузочно-разгрузочную площадку с крытым складским комплексом в сухом порту Тургунди, и работы по этому проекту уже ведутся.

Постепенно увеличиваются и поставки электроэнергии из Туркменистана в Афганистан. В 2024 году Туркменистан намерен направить в Афганистан в общей сложности 1 835 300 000 кВт-ч электроэнергии.

В то же время для полного удовлетворения спроса на электроэнергию потребителей афганских провинций Герат, Фарах и Кандагар был запущен проект линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Инвестором проекта выступает турецкая компания Calik Holding AS. Согласно концепции, представленной компанией, данный проект планируется реализовать в три этапа.

На первом этапе – строительство линии электропередачи от Марыйской ГЭС до провинции Герат протяженностью 375 км и мощностью 220 кВ; на втором – прокладка ЛЭП от Марыйской ГЭС до города Кветта в Пакистане протяженностью 1150 км и мощностью 500 кВ; на третьем – прокладка ЛЭП 220 кВ протяженностью 575 км от провинции Герат до провинции Кандагар в Афганистане.

В рамках реализации первого этапа проекта в августе 2021 года компания-инвестор завершила строительно-монтажные работы туркменской части, новая система передачи электроэнергии была приведена в состояние готовности к подключению к энергосистеме Афганистана. Одновременно компания-инвестор на безвозмездной основе провела капитальный ремонт существующей линии электропередачи 110 кВ от туркмено-афганской границы до афганского города Герат и подготовила систему электропередачи к работе на мощности 220 кВ.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по расширению электростанции “Нур-уль-Джихад” в Герате, в течение этого месяца там будет установлено современное технологическое оборудование и проведены пусконаладочные работы.

Ввод в эксплуатацию этого важного объекта позволит увеличить объем электроэнергии, поставляемой из Туркменистана в Герат, с нынешних 70 МВт до 120 МВт. ///nCa, 5 марта 2024 г. (фото – Orient)